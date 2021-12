वरुण धवन की वाइफ नताशा दलाल पहली बार कैमरा का करेंगी सामना, OTT डेब्यू को लेकर हैं बेहद एक्साइटेड

युवाओं के चहेते एक्टर वरुण धवन (Varun Dhavan) की वाइफ नताशा दलाल (Natasha Dalal) बहुत जल्द ही अपना ओटीटी डेब्यू करने जा रही है. जैसे ही यह खबर समाने आई, लोग यह सोचने लगें कि क्या नताशा अपने पति वरुण की तरह एक्टिंग करेंगी ? बता दें कि नताशा दलाल एक फैशन शो में नजर आने वाली हैं. वो एक नामी फैशन डिजाइन हैं. इस फैशन शो में उनका एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा. नताशा फैशन डिजाइनिंग को लेकर हमेशा से ही पैशनेट रही हैं. लिहाजा, अब वो दुनिया के सामने अपने फैशन डिजाइनिंग के हुनर को दिखाने जा रही हैं.

दुल्हन के आउटफिट को करेंगी डिजाइन

नताशा दलाल जिस ओटीटी शो से अपना डेब्यू करना जा रही हैं उसका नाम है ‘से यस टू द ड्रेस इंडिया’ (Say Yes To The Dress India). इस शो में वो एक दुल्हन के आउटफिट को डिजाइन करेंगी. साथ ही दर्शक नताशा के वेडिंग कलेक्शन को भी देख सकते हैं. यह पहला ऐसा मौका होगा, जब नताशा अपने वेडिंग कलेक्शन को शोकेस करने वाली हैं. यह शो दुनिया भर में देखा जाता है. इस बारे में नताशा का कहना है, ‘फैशन डिजाइनिंग से हमेशा मुझे गहरा लगाव रहा है और मेरे लिए ओटीटी डेब्यू के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था.’

पहली बार किसी शो में आएंगी नजर

नाताशा दलाल, इस शो में हिस्सा बनने के लिए बेहद ही एक्साइटेड हैं. उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि एक दुल्हन के लिए उसकी पसंदीदा आउटफिट डिजाइन करना उनके लिए गर्व की बात होगी. ऐसे में नताशा के लिए कैमरे के सामने आना बहुत ही बड़ी बता है, क्योंकि वो अक्सर कैमरे के आने से बचती हैं. अब हर किसी को नताशा के इस शो का बेसब्री से इंतजार है. यह शो डिस्कवरी + पर स्ट्रीम होगा.

जनवरी 2021 में वरुण-नताशा की हुई थी शादी

साल 2021 के शुरुआत में ही वरुण धवन और नताशा ने एक-दूसरे का हाथ साथ जन्मों के लिए थामा था. फैंस को उम्मीद थी कि शादी बड़े ही धूम-धाम से होगी, मगर वरुण ने बिल्कुल ही सादे समारोह में नताशा से शादी कर सभी को चौका दिया था. वरुण-नताशा बचपन के दोस्त हैं और लंबे वक्त से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. वरुण अक्सर अपनी पत्नी के साथ वाली तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर करते रहते हैं.

बता दें कि नताशा दलाल ने फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (FIT), न्यूयॉर्क से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है. वे 2013 में भारत वापस आ गई थीं. देश लौटने के बाद नताशा ने खुद का डिजाइन हाउस लॉन्च किया. उनके इस फैशन डिजाइन हाउस का नाम नताशा दलाल लेबल है. यह ब्राइडल और वेडिंग आउटफिट्स के लिए पॉपुलर है.

