एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार ने केजरीवाल पर दिया बड़ा बयान, सोशल मीडिया में छिड़ा घमासान

As an upset Indian citizen, I would like to ask Mr. @ArvindKejriwal ...In most difficult times like these when the country needs funds, why are you spending crores of money on your personal advertisements on news channels?

— Divya Khosla Kumar (@iamDivyaKhosla) March 30, 2020



He is the cheap minister.....

Liar to the core..

Biggest Basket ever seen..Ben strokes

AKMKB

— AnilMJacob (@AnilMJacob25) March 30, 2020



Why not ask Mr. Modi the same question

— Waqar Ahmad (@WaqarShan927) March 30, 2020



Delete WhatsApp and ask modi question why he is spending 20000 cror e on making new houses for himhttps://t.co/zqIYpXUhN2

— Anurag gupta 🇮🇳 (@Iamanuraggupta) March 30, 2020



With due respect, can you use the same balls to ask the center why they are spurting 20k crores on some fancy building for the MPs when the country needs all the possible cash to overcome these tough times? Let’s not get chirpy to be in focus! Yaad piya ki aane laga, it seems!

— davidoff! (@JonPositive) March 30, 2020



Kejriwal himself is a scam

— ❁‏ Ashique Faqoor 🇵🇰 (@HigherBP) March 30, 2020

फिल्म स्टूडियो टी-सीरीज़ के प्रमुख भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला कुमार (Divya Khosla Kumar) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. इस पर सोशल मीडिया में दोनों के फैन्स आमने-सामने हो गए हैं. कुछ लोग खुलकर दिव्या के साथ आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिव्या खोसला कुमार पर जानबूझकर केजरीवाल पर सवाल करने का आरोप लगा रहे हैं.असल में इन दिनों देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर लॉकडाउन कर दिया गया है. ऐसे में दिहाड़ी मजदूरी करने वालों लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ गिर गया है. उनके रहने खाने के इंतजाम में सरकार को भारी खर्च करना पड़ रहा है. साथ ही तेजी से फैल रहे संक्रमण के इलाज के लिए सुविधाओं के लिए भी पैसों की जरूरत है. दूसरी ओर सभी तरह काम ठप पड़ जाने से भी देश को भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है.ऐसे में पीएम मोदी ने खुद ही लोगों के सहयोग के लिए देश के उन सक्षम लोगों से दान करने के लिए आह्वान किया, जो कुछ पैसों से लोगों की मदद कर सकते हैं. इस श्रेणी में लोगों ने 500 रुपये के योगदान से लेकर 500 करोड़ रुपये का योगदान कर रहे हैं. इसी दौरान दिल्ली से लगातार मजदूरों के पलायन की खबरें आ रही हैं. आनंद विहार बस स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोगों का मजमा लग रहा है. जबकि यह दौर सोशल डिस्टेंसिंग का है.ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में मजदूरों की मदद दिल्ली सरकार आवश्यक भूमिका नहीं निभा पाई. इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस, डायरेक्टर दिव्या खोसला कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़ा किया है. दिव्या ने ट्वीट में कहा, "एक परेशान नागरिक के तौर पर मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहती हूं कि इस कठिन समय में जब पूरे देश को फंड की जरूरत हैं, आखिर वो न्यूज चैनल में अपने निजी विज्ञापन पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं?"इसके बाद सोशल मीडिया में घमासान छिड़ गया है. कई लोगों ने सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया है. लोगों ने केजेरीवाल पर यूपी-बिहार के लोगों के साथ पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें जानबूझकर दिल्ली से बाहर करने आरोप लगाया है. जबकि कइयों ने दिव्या खोसला कुमार पर यह आरोप लगाया है कि वो केवल केजरीवाल से ही ये सवाल क्यों पूछ रही हैं. क्या वह किसी के कहने पर ऐसा कर रही हैं. क्योंकि पलायन तो ज्यादातर जगहों से हो रहे हैं. रही बात निजी विज्ञापन की तो वो केंद्र सरकार के भी कई नेता ऐसा कर रहे हैं. लोगों ने दिव्या खोसला कुमार पर पक्षपातपूर्ण तरीके से और राजनीति से प्रेरित ढंग से केजरीवाल पर हमला बोलने का आरोप लगाया है.इससे पहले भूषण कुमार ने पीएम-केयर्स कोष में 11 करोड़ रुपये दान करने की बात कही है। इस कोष की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। निर्माता ने ट्वीट किया, "आज, हम वास्तव में एक महत्वपूर्ण दौर में हैं और और यह हम सभी के लिये महत्वपूर्ण है कि मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। मैं टी- सीरीज परिवार के साथ पीएम केयर्स कोष में 11 करोड़ रुपये दान करने का संकल्प लेता हूं। हम इससे मिल कर लड़ सकते हैं और हम मिलकर लड़ेंगे। जय हिंद।" कुमार ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में भी एक करोड़ रुपये दान देने का संकल्प लिया। उन्होंने यह ट्वीट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की अपील की प्रतिक्रिया में किया, जिसमें लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील की गई थी।