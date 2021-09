Sonam Kapoor को कपड़े पहनने में हुई उलझन तो हसबैंड ने बना डाला VIDEO, बताया 'ड्रामेबाज'

बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस सोनम कपूर(Actress Sonam Kapoor) जितनी अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही फैशन सेंस (Fashion Sense) के लिए भी पहचानी जाती हैं. सोनम कपूर अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Instagram) पर फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं. साथ ही उनके पति आनंद आहूजा (Husband Anand Ahuja) भी सोनम से रिलेटेड पोस्ट अपडेट करते रहते हैं. हाल ही में आनंद ने सोनम का एक प्यारा सा वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट (Official Instagram Account) पर अपलोड किया है, जिस पर सोनम के फैंस (Fans) धड़ाधड़ लाइक्स और कॉमेंट कर रहे हैं.

वीडिया सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा ने तब बनाई, जब सोनम एक लांग कोट पहनने की कोशिश कर रही होती हैं. इस वीडियो में दिख रहा है कि कोट पहनने में सोनम को परेशानी हो रही है और वो अपने पति से मदद मांगने लिए हेल्प…हेल्प…आय एम स्टक (I am stuck) बोलती हैं. मगर आनंद मदद के लिए आगे नहीं आते, वो तो बस मजे से सोनम का वीडियो बनाने में जुटे रहते हैं. पति से हेल्प न मिलने पर सोनम बड़े ही प्यार से कहती है ‘रिडिक्यूलस (Ridiculous)’, फिर आनंद कहते हैं ‘व्हाट रिडिक्यूलस (What Rediculous)’ .

इस पर सोनम रिएक्ट करते हुए बोलती हैं, यू फिल्मिंग मी ( You Filming Me), स्ट्रगलिंग विद माय कोर्ट एंड यू फिल्मिंग मी. (Struggling with my coat and you filming me) इसके जवाब में आनंद आहूजा कहते हैं कि यहां ठंड नहीं है, तुम ड्रामा कर रही हो. (It is not that cold, you are being dramatic)

यहां देखिए इस वीडियो को

दोनों पति-पत्नी की इस प्यारी नोक-झोंक पर फैंस भी अपने लाइक्स और कमेंट्स से प्यार बरसा रहे हैं. इसके साथ ही आनंद आहूजा ने इस वीडियो को अपने इंस्टा स्टोरी में भी लगाया है. स्टोरी में आनंद ने अपनी खूबसूरत बीवी के बालों की जमकर तारीफ भी की है. उन्होंने लिखा है इस फ्रेश हेयर कट से अच्छा और क्या हो सकता है. आपको बता दें कि हाल में सोनम कपूर ने अपना हेयर कट करवाया है, और सच में सोनम पर ये वेवी हेयर जंच रहा है.

गौरतलब है कि सोनम कपूर लंदन में अपने पति से साथ सेटल हो गई है. कुछ दिन पहले ही उन्होंने वहां एक नया घर लिया है, जिसका इंटिरियर खुद सोनम ने डिजायन किया. हाल ही में सोनम की छोटी बहन रिया की शादी थी, जिसे अटेंड करने आनंद के साथ आई थी.