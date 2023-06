मुंबई. प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदिपुरुष रिलीज के बाद से विवादों में घिर गई है. अब 2 दिन में भले ही फिल्म ने 250 करोड़ रुपयों से ज्यादा की कमाई कर ली हो, लेकिन इसके विरोध की आग तेज हो चली है.

राजनेताओं ने भी फिल्म को लेकर हस्तेक्षेप करना शुरू कर दिया है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में भी फिल्म पर बैन की मांग को लेकर एक याचिका दायर कर दी गई है. विवाद को बढ़ते देख फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने डायलॉग्स को फिर से डब कराने का भी फैसला ले लिया है.

लेकिन अब लोगों ने सोशल मीडिया पर नई बहस को जन्म दिया है. जिसमें कहा जा रहा है कि केवल डायलॉग्स ही नहीं फिल्म में 5 ऐसे फेक्ट्स भी गलत हैं जो रामायण के वास्तविक स्वरूप से छेड़छाड़ भी करते हैं. फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले मनोज मुंतशिर भी अब निशाने पर आ गए हैं. उनकी ही कलम से ये सस्ते और फूहड़ डायलॉग्स निकले हैं. मनोज मुंतशिर ने भी फिल्म के विरोध को लेकर कहा कि अब डायरेक्टर ओम राउत ही इसको लेकर जवाब देंगे.

1-कृति सेनन की ड्रेस को लेकर उठ रहे सवाल

कृति सेनन ने आदिपुरुष में सीता का किरदार निभाया है. सीता के रोल में कृति सेनन भले ही जम रही हों, लेकिन लोगों ने उनकी ड्रेस पर सवाल खड़े किए हैं. दरअसल कृति सेनन ने स्टाइलिश साड़ी और मर्यादा के पार जाते हुए अपने करेक्टर को प्ले किया है. जिसे देखकर दर्शकों को सहजता महसूस नहीं हुई है. इसके बाद लोगों ने रामानंद सागर वाली रामायण की सीता की साड़ी के साथ कृति सेनन को कंपेयर भी किया है.

watched Adipurush krits you as Janaki is perfect your eyes speaks volumes dialogue delivery the plot VFX bgm loved every bit while watching everyone in theatres chanting Jai Shree Ram and all the children enjoying the movie so much proud of you @kritisanon #KritiSanon pic.twitter.com/TuMnjykChd

— Kriti’s Shreya (@sparkling_kriti) June 16, 2023