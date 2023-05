'आदिपुरुष' को लेकर है गजब का क्रेज, ट्रेलर स्क्रीनिंग में लगे 'जय श्रीराम' के नारे, फैंस बोले- 'ब्लॉकबस्टर...'

नई दिल्ली: ‘आदिपुरुष’ (Adipurush) का ट्रेलर कल 9 मई को लॉन्च होगा. फिल्म में प्रभास भगवान राघव के किरदार में हैं, कृति सेनन माता जानकी बनी हैं, वहीं सैफ अली खान लंकेश के रोल में नजर आएंगे. हैदराबाद में फिल्म के ट्रेलर की विशेष स्क्रीनिंग हुई, जिस में फिल्म के सदस्यों के अलावा मीडिया और चुनिंदा फैंस भी शामिल हुए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो से पता चलता है कि लोग फिल्म को लेकर कितने रोमांचित हैं. जब प्रभास फैंस के साथ संवाद शुरू करते हैं, तो जोश से भरे फैंस ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाने लगते हैं. फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान अहम रोल में हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी रोमांच है, जिसका ट्रेलर लोगों की एक्साइटमेंट को और बढ़ाएगा. पैपराजी ने कृति सेनन को आज हैदराबाद रवाना होने से एयरपोर्ट पर स्पॉट किया था. कृति सेनन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो पोस्ट करके अपना रोमांच जाहिर किया था. लोग वीडियो पर कमेंट करके दावा कर रहे हैं कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रहेगी.

