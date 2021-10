BIG NEWS: 26 साल बाद नए रूप में DDLJ, इस नाम से आदित्य चोपड़ा करेंगे डायरेक्ट

बॉलीवुड फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) अपनी रिकॉर्ड तोड़ वर्ल्डवाइड ब्लॉकबस्टर ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (Dilwale Dulhania Le Jayenge)’ के साथ बतौर डाइरेक्टर अपना ब्रॉडवे डेब्यू करने जा रहे हैं. 26 साल बाद DDLJ का नया रूप दिखने वाला है. 1995 के बाद ‘राज’ और ‘सिमरन’ की प्रेम कहानी ब्रॉडवे संगीत के रूप में क्रॉनिक किया जाना तय है. आदित्य चोपड़ा ने शनिवार को घोषणा करके फैंस को ये नया सरप्राइज दिया है. इस प्रोजेक्ट पर आदित्य चोपड़ा पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं.

‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (Dilwale Dulhania Le Jayenge)’ के ‘राज’ और ‘सिमरन’ की प्रेम कहानी एक संगीतमय नाटक यानी ब्रॉडवे के तौर पर रंगमंच पर पेश की जाएगी. ‘कम फॉल इन लव: द डीडीएलजे म्यूजिकल (Come Fall In Love: The DDLJ Musical)’ का प्रीमियर अमेरिका के सैन डिएगो स्थित ओल्ड ग्लोब थिएटर में होगा.

टीम है तैयार

इस ब्रॉडवे के लिए विशाल-शेखर बतौर संगीतकार जुड़ चुके हैं. विशाल ददलानी एवं शेखर रावजियानी बतौर कंपोजर काम करेंगे. आदित्य ने अपनी इस पहली रंगमंचीय प्रस्तुति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध दिग्गज तकनीशियनों की टीम का चुनाव किया है. वहीं, टोनी एवं एमी विनर रॉब ऐशफोर्ड (फ्रोजन, थॉरोली मॉडर्न मिली, द ब्वॉयज फ्रॉम सिरैक्यूज) एसोशिएट कोरियोग्राफर श्रुति मर्चेंट के साथ इस प्रोडक्शन की कोरियोग्राफी करेंगे.

सितंबर 2022 में होगा वर्ल्ड प्रीमियर

कम फॉल इन लव: द DDLJ म्यूजिकल 2022-2023 के ब्रॉडवे सीजन में स्टेज पर पेश किया जाएगा, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर सैन डिएगो स्थित ओल्ड ग्लोब थिएटर में सितंबर 2022 के दौरान होगा.

म्यूजिकल ब्रॉडवे-भारतीय फिल्में बिछड़े हुए दो प्रेमी

आदित्य का मानना रहा है कि म्यूजिकल ब्रॉडवे बहुत हद तक भारतीय फिल्मों जैसा ही है और ये बरसों से बिछड़े हुए दो प्रेमी हैं, जो पहली बार उनके पहले ब्रॉडवे शो ‘कम फॉल इन लव: द डीडीएलजे म्यूजिकल’ में होगा. बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ को आदित्य पहले एक अंग्रेजी फिल्म के रूप में ही बनाना चाहते थे और तब वह इस फिल्म के हीरो के रूप में टॉम क्रूज को लेना चाहते थे.

आदित्य चोपड़ा की हैं ब्रॉडवे से जुड़ी यादें

ब्रॉडवे की अपनी यादों को ताजा करते हुए आदित्य चोपड़ा ने बताया, ‘साल 1985 की गर्मियों का समय था और मैं 14 साल का था. तब मैं लंदन में छुट्टियां बिता रहा था. मेरे माता-पिता मेरे भाई और मुझे म्यूजिकल थिएटर का पहला एहसास दिलाने के लिए ले गए. रोशनी धीमी हो गई, पर्दे उठ गए और अगले तीन घंटों के दौरान जो कुछ सामने पेश हुआ उसने मुझे चकित कर दिया! तब तक मैं एक ऐसा बच्चा हुआ करता था, जो बड़े शौक और उत्सुकता के साथ फिल्में देखता था और उस वक्त मुझे बिग स्क्रीन पर इंडियन ब्लॉकबस्टर सबसे ज्यादा पसंद आती थीं. लेकिन उस दिन स्टेज पर मैंने जो देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह का स्पेक्टेकल स्टेज पर लाइव रचा जा सकता है. लेकिन इस अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मेरे मन में यह गूंजा कि म्यूजिकल थिएटर हमारी इंडियन फिल्मों से कितना मिलता-जुलता है.’

करियर का बेहद अहम प्रयोग: आदित्य चोपड़ा

अपने करियर के बेहद अहम प्रयोग के बारे में बताते हुए आदित्य चोपड़ा कहते हैं, ‘मैं अपने अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने जा रहा हूं. मैं लंबे समय से बिछड़े दो प्रेमियों- ब्रॉडवे म्यूजिकल और भारतीय फिल्मों का पुनर्मिलन करा रहा हूं’.