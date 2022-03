आदित्य नारायण-श्वेता अग्रवाल बने मम्मी-पापा, घर आई नन्हीं परी, बोले- 'जो मांगा था वो मिल गया'

बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर उदित नारायण (Udit Narayan) दादा बन गए हैं. उनके बेटे आदित्य नारायण और बहू श्वेता अग्रवाल ने मम्मी-पापा (Aditya Narayan-Shweta Agarwal became parents) बनकर उनका कद और ऊंचा कर दिया है. सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण की पत्नी श्वेता अग्रवाल ने एक बच्ची को जन्म (Aditya Narayan and Shweta Agarwal blessed with baby girl) दिया है. आदित्य घर में गूंजी इन किलकारियों से काफी खुश हैं. उन्होंने कहा कि वह हमेशा से बेटी चाहते थे और भगवान से भी यही प्रार्थना करते थे, जो ईश्वर ने स्वीकार कर ली.

‘ईश्वर ने मेरी दुआ कबूल की’

आदित्य नारायण (Aditya Narayan) ने पापा बनने की ये खुशखबरी सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर नहीं की है. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए इस खुशखबरी को रिवील किया. उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को उनकी पत्नी ने बेटी को मुंबई के एक अस्पताल में जन्म दिया. उन्होंने कहा प्रेग्नेंसी के दौरान श्वेता को देखने के बाद सभी करते थे कि उसको बेटा होगा, लेकिन मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी पहली संतान बेटी हो और इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता था, जो उन्होंने स्वीकार की. आदित्य ने कहा कि मैं और श्वेता बेटी के जन्म के बाद से बेहद खुश हैं.

‘श्वेता के लिए मेरा प्यार और सम्मान अब दोगुना हो गया’

बातचीत में आगे आदित्य ने उस पल को साझा किया, जब उनकी बेटी हुई. उन्होंने कहा, जब श्वेता ने जब बेटी को जन्म दिया तब मैं उसके साथ था. वो पल और उसे इतने दर्द में भी हस्ते हुए देखते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि इतनी ताकत सच में एक महिला में ही हो सकती है. ये सब देखने के बाद श्वेता के लिए मेरा प्यार और सम्मान अब दोगुना हो गया है. उन्होंने कहा मैंने देखा है कि जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है और यहां तक ​​कि गर्भावस्था के चरण से गुजरती हैं तो उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

संगीत बेबी के डीएनए में है

नए-नए पापा बने आदित्य ने कहा कि उनके बच्चे की संगीत यात्रा शुरू हो चुकी है. मैंने उसके लिए गाने गाना शुरू कर दिया है. संगीत उसके डीएनए में है. लेकिन फिर, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह बड़ी होकर क्या करना चाहती है.

दादा बनकर बेहद खुश हैं उदित नारायण

आदित्य ने साझा किया कि कैसे उनके पिता, गायक उदित नारायण खुशी से झूम रहे हैं और लगातार बच्चे को बेबी एंजेल को बुलाते हैं. उन्होंने बताया कि पापा बहुत खुश हैं. वह हमारी नन्ही सी बच्ची को देखते रहते हैं और उसे बेबी एंजेल कहते हैं.

बेबी का डायपर बदलने लगे आदित्य

आदित्य ने बच्चे को पहली बार गोद में उठाने के एक्सप्रीरियंस भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि शुरू में वह उसे गोद लेने में डर लगता था, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने उसे अपनी गोद में लिया और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया. मैंने डायपर बदलना शुरू कर दिया है और पिता के सभी कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया है. उन्होंने आखिर में कहा कि मैं इस उपहार के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं.

