Om The Battle Within Teaser: आदित्य रॉय कपूर ने दिखाया अपना खतरनाक अंदाज, टीजर में नहीं दिखीं संजना सांघी

Om The Battle Within first Teaser: आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) की अपकमिंग एक्शन फिल्म ‘ओम द बैटल विदिन’ (Om The Battle Within) का पहला टीजर सामने आ चुका है. टीजर में आदित्य रॉय एक सैनिक के रूप में पूरे एक्शन में दिख रहे हैं. वह अलग-अलग एंगल में खरतनाक स्टंट करते हुए दिखे जा सकते हैं. टीजर हाई-ऑक्टेन सीन से भरा हुआ है.

बता दें कि इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ‘दिल बेचारा’ (Dil Bechara) की फेम संजना सांघी (Sanjana Sanghi ) भी हैं. हालांकि वह टीजर में कहीं भी नहीं दिखीं, लेकिन उन्होंने टीजर को अपने इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर किया है. फिल्म का निर्देशन कपिल वर्मा ने किया है.यह फिल्म 1 जुलाई 2022 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

‘ओम द बैटल विदिन’ के टीजर की शुरुआत बेहद इमोशनल के साथ होती है और धीरे-धीरे ये खतरनाक एक्शन और स्टंट में बदल जाती है. बाबा कह कर चिल्लाने वाले एक बच्चा की आवाज में कब एक दमदार और दहाड़े वाला कमांडो सामने आ जाता है ये पता नहीं चलता है. टीजर वाकई में बेहद शानदार और आक्रामक है.

टीजर की शुरुआत में एक वाइस ओवर से होती है. जिसमें कहा गया है, “मैं कौन हूं? मुझे कुछ भी याद नहीं है.” उसके बाद एक बच्चे की ”बाबा” कह कर चिल्लाता है और एक बूढ़ा आदमी कह रहा है, “ऋषि भागो, भागो.” वीडियो में एक जलती हुई चिता की और एक शख्स के पानी में डूबने की झलक दिखाई देती है.

पलक छपके ही आगे आदित्य रॉय कपूर का कमांडो अवतार दिखता है, जो एक व्यक्ति को बुरी तरह पीट रहा होता है. बैक ग्राउंड से एक फिर एक वाइस ओवर सुनाई देते हैं, जिसमें कहा जाता है, “जीतने के लिए कुछ लड़ाइयां बार-बार लड़नी पड़ती हैं,” आदित्य इसके के बाद लगातार स्टंट करते दिखते हैं, जिसमें पैराग्लाइडिंग भी शामिल है क्योंकि वह किसी से लड़ता है. टीजर में एक फ्लाइट क्रैश और बम धमकों, बंदूकों की आवाजों से भरा पड़ा है.

