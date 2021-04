'राधे' देखने को बेताब हैं सलमान खान के विदेशी फैन, UAE में शुरू हुई एडवांस बुकिंग

(फोटो साभारः इंस्टाग्राम/@sohailkhanofficial)

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'राधेः योर मोस्ट वॉन्टेड भाई (Radhe: Your Most Wanted Bhai)' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जो हर तरफ धमाल मचा रहा है. एक्टर के फैंस के बीच उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर (Radhe: Your Most Wanted Bhai Trailer) खूब पसंद किया जा रहा है और अब फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. ईद रिलीज की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, सलमान खान फिल्म्स और ज़ी स्टूडियोज ने 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई' के लिए मेगा रिलीज की योजना बनाई है.प्रभु देवा द्वारा निर्देशित, फिल्म अब 13 मई 2021 यानी ईद के मौके पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मल्टीफॉर्मेट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी रिलीज़ होगी. फिल्म की रिलीज डेट आते ही एक्टर के विदेशी फैन भी खासे एक्साइटेड हैं. UAE में तो 'राधेः योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. इस बात की जानकारी सलमान खान के भाई और एक्टर सोहेल खान ने दी है.सोहेल खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को इस बात की खबर दी है. एक्टर लिखते हैं- 'सलाम मिडिल ईस्ट. राधेके लिए एडवांस बुकिंग अब खुल गई है. अब आप वोक्स सिनेमा, नोवो सिनेमा, रील सिनेमा, स्टार सिनेमा और अन्य पर टिकट बुक कर सकते हैं. सुरक्षित रहें, मनोरंजन करते रहें. इस ईद राधे.'बता दें, सलमान खान और दिशा पटानी स्टारर यह फिल्म घोषणा के बाद से चर्चा में है. पहले यह फिल्म ईद 2020 पर रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोन वायरस के चलते अन्य फिल्मों की तरह राधे की रिलीज डेट को भी आगे बढ़ा दिया गया. इस ईद पर यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार थी, लेकिन कोरोना के केसों में अचानक आई तेजी के बाद मेकर्स ने मल्टीप्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया है. भारत के मौजूदा हालातों से साफ है कि दर्शक थियेटर में ये फिल्म नहीं देख सकेंगे.