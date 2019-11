'पानीपत' का ट्रेलर देख बौखलाए अफागानिस्तान के लोग, कहा- हमारे हीरो हैं अहमद शाह दुर्रानी

Loading...



Ahmad Shah Abdali was the man who ended the Hindu Rashtra dream of Marathas. Hindus hate him so much that they portray him as black instead of handsome Afghan man. Nobody can cure the inferiority complex of these people.#Panipat pic.twitter.com/we56pjCA00

— Khalid Afg (خالد افغان) (@khalid_Afg4) November 5, 2019



#Indian Cinema has made a false film about the heroic battle of Ahmad Shah Baba of #Panipat.

Writers from all over the world and history have testified that few Afghan men have historically defeated one lakh armed forces of the Marathas and liberated the oppressed Indian Muslims. pic.twitter.com/ewNmDmZxVn

— Khalid Afg (خالد افغان) (@khalid_Afg4) November 4, 2019



Its time for Pakistan film industry to make films on Mughal & Indian Subcontinent Muslim history to counter Hinduvata Bollywood propaganda.#Panipat

— Junaid Khan (@JadoonPk) November 5, 2019



All Afghans/Pashtons/ Even pakistani, should condemn the new indian propaganda movie "PaniPat" which is a complete disgrace to Ahmad Shah Abadli, The Great afghan Hero, and the founder of modern day afghanistan. The one who defeat the murderer and rapist Maratha Ruler ship. pic.twitter.com/GUQWOzFCZ7

— Zohra (@Zohrakhan1222) November 6, 2019

अगले महीने रिलीज़ होने जा रही फ़िल्म 'पानीपत (Panipat)' पर अफ़ग़ानिस्तान में बहस छिड़ गई है. ट्रेलर और पोस्टर जारी होने के बाद वहां सोशल मीडिया में बहस शुरू हुई. 6 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली इस फ़िल्म में संजय दत्त, अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली (Ahmad Shah Abdali) का किरदार निभा रहे हैं. इस फ़िल्म में 1761 में अब्दाली की फ़ौज और मराठा सेना के बीच हुई पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई दिखाई गई है.'पानीपत' का ट्रेलर देखने के बाद अफ़ग़ानिस्तान के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर फ़िल्म बनाने वालों से अपील की, कि वो अब्दाली को विलेन की तरह ना दिखाएं. हालांकि अफ़ग़ानिस्तान में सोशल मीडिया पर राय बंटी हुई है. कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि इतिहास में अब्दाली की भूमिका पर अलग नज़रिये को भी स्वीकार करना चाहिए. अहमद शाह अब्दाली को अफ़ग़ानिस्तान में हीरो की तरह सम्मान दिया जाता है और वहां के लोग उसे 'अहमद शाह बाबा' कहते हैं.अब्दुल्ला नूरी नाम के एक यूज़र ने ट्वीट किया, "डियर बॉलीवुड, मैं अफ़ग़ानिस्तान से हूं और लाखों अन्य अफ़ग़ानों की तरह बॉलीवुड का मुरीद हूं. संजय दत्त मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं. मुझे उम्मीद है कि पानीपत फ़िल्म में अहमद शाह दुर्रानी का कोई अपमान नहीं किया होगा."हालांकि कुछ अन्य यूज़र्स ने समय से पहले प्रतिक्रिया देने को ग़लत बताया है और अब्दाली की ऐतिहासिक भूमिका पर अलग तरह के नज़रिये को भी स्वीकार करने की अपील की है.मोहम्मद क़ासिल अकबर सफ़ी ने पश्तो भाषा के शमशाद टीवी की ओर से इस विषय पर डाले गए पोस्ट पर कॉमेंट किया है, "अहमद शाह बाबा हमारे हीरो हैं. हमें उनपर गर्व है. हालांकि, उन्हें (भारतीयों को) युद्ध में काफ़ी नुक़सान उठाना पड़ा था. वे उनके लिए हीरो नहीं हैं."इस फिल्म को लेकर छिड़ी इस लड़ाई की लपटें पाकिस्तानी यूजर्स तक पहुंच रही हैं. कई यूजर्स ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से भी ऐतिहासिक पहलुओं पर फिल्में बनानी चाहिए.