‘तड़प’ के ट्रेलर में अहान शेट्टी को देख फैंस हुए एक्साइटेड, बोलें- ‘कबीर सिंह का बाप आ रहा है’

मुंबई: मिलन लुथारिया (Milan Lutharia) की फिल्म ‘तड़प’ (Tadap) का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) के बेटे अहान शेट्टी (Ahan Shetty) की डेब्यू फिल्म पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी बधाई दी है. ट्रेलर में अहान का लुक देख, फैंस क्रेजी हो गए हैं. सोशल मीडिया पर अहान के बारे में जमकर लिखा जा रहा है. अहान और तारा सुतारिया की जोड़ी को देख फैंस दीवाने हो रहे हैं.

अहान शेट्टी के डेब्यू फिल्म के ट्रेलर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर अमिताभ बच्चन ने लिखा ‘अहान..हमने आपको बड़ा होते हुए देखा है.. और आज आपको पहली फिल्म ‘तड़प’ से सिनेमा के संसार में इंट्रोड्यूस करते हुए बहुत ही खुशी और सम्मान महसूस कर रहा हूं. शुभकामनाएं और आशीर्वाद’.

T 4076 – Ahan .. we saw you grow up .. and today its a huge pleasure and honour to introduce you to the World of cinema, through your maiden effort ‘Tadap’ .. all the blessings and good wishes .. 🙏🙏🙏❤️#SajidNadiadwala #TadapTrailer #Tadap #FoxStarStudios pic.twitter.com/xvf6kWlmSc

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 27, 2021