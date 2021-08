22 Years of Taal: ताल के लिए अनिल कपूर नहीं गोविंदा थे सुभाष घई की पहली पसंद, मान गए होते तो ऐश्वर्या राय संग आते नजर

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) की शानदार सफल फिल्मों में से एक है ‘ताल’ (Taal). 13 अगस्त 1999 को रिलीज हुई इस फिल्म का डायरेक्शन सुभाष घई (Subhash Ghai) जैसे दिग्गज निर्देशक ने किया था. इस फिल्म में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) लीड रोल में और अनिल कपूर (Anil Kapoor) सहायक अभिनेता के रोल में थे . 22 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म को ए आर रहमान ने म्यूजिक दिया था. फिल्म में यूं तो सभी गाने बेहद शानदार हैं जैसे ‘ताल से ताल मिला’, ‘कहीं आग लगे लगे लग जावे’ लेकिन, एक गाना है ‘रमता जोगी’ जिसे अनिल कपूर पर फिल्माया गया है. इस गाने को लेकर एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं.

‘ताल’ के लिए एक्टर तलाश रहे थे सुभाष घई

फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास उठाकर देखे तो कई ऐसे हिट रोल देखने को मिलते हैं जिसे पहले किसी एक्टर ने ठुकरा दिया होता है तो किसी दूसरे हीरो को रोल मिल जाता है और वह रोल सुपर हिट हो जाता है. एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों मर्तबा ऐसा हुआ है. सुभाष घई एक ऐसे निर्देशक माने जाते हैं जो अपनी फिल्में बनाने से पहले एक्टर-एक्ट्रेस कौन होगा इसे लेकर एक खांचा अपने दिमाग में फिट रखते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने ‘ताल’ बनाने का फैसला किया.

गोविंदा ने सुभाष घई का ऑफर ठुकरा दिया था

ऐश्वर्या राय और अक्षय तो इस फिल्म में लीड रोल में थे, लेकिन सहायक अभिनेता के तौर पर गोविंदा को लेना चाहते थे. गोविंदा ने जब किसी वजह से मना कर दिया तो सुभाष ने कई दूसरे एक्टर्स को रोल ऑफर किया. दो-तीन एक्टर्स से जब बात नहीं बनी तो अनिल कपूर को ऑफर दिया और उन्होंने फिल्म साइन कर ली इस तरह ‘रमता जोगी ‘गाना उनपर फिल्माया गया और हिट रहा. अनिल कपूर ने फिल्म ‘ताल’ में विक्रम कपूर नामक किरदार निभाया था जिसे काफी पसंद किया गया था.

अनिल कपूर पर फिल्माया गया ‘रमता जोगी’

‘ताल’ फिल्म के 20 साल पूरे होने पर अनिल कपूर ने ‘रमता जोगी’ गाने को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था.

Even after all these years, #RamtaJogi takes me right back to the unforgettable music and the extravaganza of #Taal!@SubhashGhai1 @arrahman #AishwaryaRai #AkshayeKhanna #20YearsorTaal pic.twitter.com/AufOuwCUxW

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) August 13, 2019