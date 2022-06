VIDEO: 'अभिषेक बच्चन संग शादी को 15 साल हो गए हैं' सुनकर बोलीं ऐश्वर्या राय ,'हे भगवान', देखिए

बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) अक्सर किसी न किसी वजह से खबरों रहते हैं. हाल ही में ऐश्वर्या (Aishwarya Rai) को कान्स 2022 में (Cannes Film Festival) में जलवा बिखरते हुए देखा गया था. ऐश यहां पर अपने पति और बेटी आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) संग पहुंची हुई थीं. अब इंडिया लौटने के बाद ऐश्वर्या-अभिषेक को ‘IIFA 2022’ में स्पॉट किया गया. इस अवार्ड्स शो से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऐश्वर्या-अभिषेक अपनी शादी बातों पर रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं.

ऐश्वर्या-अभिषेक के इस वीडियो को फिल्म एनालिस्ट एंथोनी गोवेस (Anthony Goveas) ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो में ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक संग ‘IIFA 2022’ के कार्पेट पर वॉक करते दिखाई दे रही हैं. हाथों हाथ डाले ऐश्वर्या-अभिषेक मीडिया से बात कर रहे हैं और उनके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं.

ऐश्वर्या राय ने दिया जवाब

इसी बीच जब एक रिपोर्टर ने इस क्यूट कपल से पूछा कि कैसे उनकी शादी को 15 साल हो गएं? रिपोर्टर के इस सवाल पर ऐश्वर्या का एक्सप्रेशन देखने ही बन रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ऐश्वर्या अपने अभिषेक की बांहों में अपना चेहरा छिपाए शरमा गईं. हालांकि उन्होंने हंसते हुए कहा, “आह धन्यवाद, हे भगवान, हां वाकई में.” हालांकि इसके बाद ऐश्वर्या ने भी बताया वह वहां यहां अपने पति का परफॉर्म देखने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आई हुई हैं.” हालांकि वह किस गाने पर परफॉर्म करने वाले हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

@juniorbachchan‘s spectacular performance at #IIFA2022

Aradhya’s jubilation had to be heard and seen loud and clear. @SrBachchan sir would have been overwhelmed if he’d have seen the roar in Ethihad Arena for Abhishek.. pic.twitter.com/Frx8LnD1ER

— ✪ ⌛ (@AnthonyGoveas) June 5, 2022