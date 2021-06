अजय देवगन की अपकमिंग फिल्में सभी पर पड़ेंगी भारी, जबरदस्त कमाई का किया जा रहा दावा

नई दिल्लीः महामारी (Pandemic) की वजह से कई बड़ी बजट की फिल्मों की रिलीज अटक गई है. फिल्म निर्माता हालात के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय पर फिल्में रिलीज की जा सकें. अजय देवगन (Ajay Devgn) की कई बड़ी फिल्में अपने रिलीज के इंतजार में हैं. फैंस भी उनकी फिल्मों की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आइए, जानें कि आगे आने वाले समय में एक्टर की कौन-कौन सी फिल्में देखने को मिलेंगी.



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अजय की आने वाली फिल्में भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया, दृश्यम 2 (Drishyam 2), गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi), गोलमाल 5 (Golmaal 5), कैथी रीमेक (Kaithi Remake), मैदान (Maidaan), मेडे (Mayday), आरआरआर (RRR), सिंघम 3 (Singham 3), सन्स ऑफ सरदार: बैटल ऑफ सारागढ़ी (Sons Of Sardaar: Battle Of Saragarhi), सूर्यवंशी (Sooryavanshi) और थैंक गॉड (Thank God) शामिल हैं.



(फोटो साभारः Instagram/ajaydevgn)

रिपोर्ट्स की मानें तो अजय देवगन और सूरज पंचोली एक डांस और एक्शन पर आधारित फिल्म में नजर आएंगे, जिसे रेमो डिसूजा निर्देशित करेंगे. इसके अलावा, वे लव रंजन की फिल्म में रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगे. इस फिल्म में अजय और रणबीर बाप-बेटे का रोल निभाते दिखेंगे. वहीं, खबरों की मानें तो कमाई के मामले में अजय इस बार सब पर भारी पड़ सकते हैं. अजय की इन फिल्मों से जबरदस्त कमाई का दावा भी किया जा रहा है. बॉलीवुड लाइफ की खबर के अनुसार, अजय देवगन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े भीतर और बाहर के लोगों की मदद भी कर रहे हैं. मई में उन्होंने बीएमसी को 20-बेड का आईसीयू सुविधा स्थापित करने में मदद की थी.