अजय देवगन ने 30 साल बाद दोहराया 'फूल और कांटे' वाला स्टंट, ट्रक पर किया जबरदस्त एक्शन

अजय देवगन (Ajay Devgn) ने अपने करियर की शुरुआत ही एक्शन फिल्म से की थी. उन्होंने एक्शन हीरो के रूप में ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई दो दशक से अधिक समय से फैन्स के दिलों पर राज कर रहे हैं. अजय देवगन का फूल और कांटे में दो बाइक पर सवाल होकर किया गया स्टंट आज भी हर किसी को याद है. अजय अपने इस सिग्नेचर स्टंट को गोलमाल 3 (Golmaal 3) और सन ऑफ सरदार (Son of Sardar) में भी कर चुके हैं. अजय देवगन ने एक बार फिर इस स्टंट को रीक्रिएट किया है जो उनके फैन्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. इसे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में किया है.

अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका वीडियो भी शेयर किया है. फूल और कांटे में ये स्टंट वो बाइक पर करते दिखे थे जबकि अब 30 साल बाद वो ट्रक पर अपना स्टंट करते नजर आ रहे हैं और ये वाकई मजेदार है.

उन्होंने स्टंट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘इसने मुझे उस स्‍प्‍लिट की याद दिला दी जो मैंने 30 साल पहले किया था! आपके लिए लेकर आए हैं, एंटरटेनमेंट और वैल्‍यू की डबल गारंटी! ज्‍यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें.’

आपको बता दें कि अजय देवगन जल्द ही ‘इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स’ (Into The Wild With Bear Grylls) के स्पेशल एपिसोड में भी नजर आएंगे. डिस्कवरी ने इसके लिए अजय देवगन को साइन किया है. यह शो डिस्कवरी प्लस (Discovery+ ) ऐप पर आएगा. इसके लिए अजय देवगन चार्टड प्लेन से मालदीव के लिए रवाना हो चुके हैं.

वहीं, वर्क फ्रंट की बात करें तो अजय देवगन की फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया हाल में ही रिलीज हुई थी. इसके अलावा वो संजय लीला भंसाली की ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’, एसएस राजामौली की ‘आरआरआर’ और स्पोर्ट्स ड्रामा ‘मैदान’ जैसी फिल्मों में नजर आएंगे.