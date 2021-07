Bhuj: The Pride Of India का दमदार टीजर OUT, एक्शन-वॉर सीन्स ने लूटी महफिल, कल आएगा ट्रेलर

View this post on Instagram











A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)





Bhuj The Pride of India Teaser: मल्टी स्टारर फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj The Pride of India)’ की दमदार टीजर रिलीज हो गया है. देशभक्ति से भरी इस फिल्म में एक्शन-वॉर सीन्स का डबल डोज देखने के मिलने वाला है. फिल्म के टीजर को देखने के बाद लोग इतने इम्प्रेस हैं कि वे जल्द से जल्द इसका ट्रेलर देखना चाहते हैं. फिल्म का ट्रेलर कल यानी 12 जुलाई को आने वाला है.टीजर में अजय देवगन (Ajay Devgn) की दमदार आवाज सुनने को मिल रही है. अजय देवगन ने जिस तरह से डायलॉग बोला है, वह फैंस को काफी पसंद आ रहा है. टीजर में नोरा फतेही, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और अजय देवगन की एक झलक दिखाई दे रही हैं. इस फिल्म का प्रीमियर 13 अगस्त को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘डिज्नी प्ल्स हॉटस्टार’ पर होने वाला है.अजय देवगन ने ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’का टीजर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा ‘अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई’, साथ ही बताया कि कल इसका ट्रेलर आएगा.नोरा ने भी टीजर शेयर करते हुए बताया है कि कल यानी कि 12 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर आउट किया जाएगा.'भुज' की कहानी 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई एक सच्ची और साहसिक घटना से प्रेरित है. अजय भारतीय वायु सेना के स्क्वॉड्रन लीडर विजय कार्णिक के किरदार में हैं, जो उस समय भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे.वहीं, संजय दत्त रणछोड़दास पागी के रोल में हैं. एमी विर्क विक्रम सिंह बाज जेठज के किरदार में हैं. सोनाक्षी के किरदार का नाम सुंदरबेन जेठा है. वहीं, नोरा हीरा रहमान नाम का किरदार निभा रही हैं.