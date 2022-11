Drishyam 2 Box office Collection Day 4: ‘दृश्यम 2’ की धुआंधार कमाई जारी, लागत से अधिक कर ली कमाई

मुंबई: ‘दृश्यम 2’ (Drishyam 2) पिछले 4 दिन में जिस तरह से कमाई कर रही है, इससे सूने पड़े बॉक्स ऑफिस पर खुशहाली आई है. जहां कई फिल्में अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रही हैं वहीं अजय देवगन (Ajay Devgn), तब्बू (Tabu), अक्षय खन्ना, श्रिया सरन स्टारर मर्डर मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म ‘दृश्यम 2’ ने महज 4 दिन में ही अपने बजट से अधिक का कलेक्शन करने में कामयाब हुई है. चलिए बताते हैं ‘दृश्यम 2’ ने वीकेंड सोमवार को कितनी कमाई की.

‘दृश्यम 2’ ओपनिंग डे पर ही शानदार कलेक्शन करने में कामयाब रही. इस फिल्म ने चौथे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर मेकर्स के चेहरे पर खुशी ला दी है. अजय देवगन, तब्बू, अक्षय खन्ना जैसे सितारों से सजी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला है. अजय की साल 2015 में आई फिल्म ‘दृश्यम’ का सीक्वल दर्शकों को पसंद आ रही है.

चौथे दिन तक ‘दृश्यम 2’ की कमाई 76.01 करोड़ रुपए

‘दृश्यम 2’ फिल्म ने सोमवार को भी अच्छा कलेक्शन किया. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को 11.87 करोड़ की कमाई करने में फिल्म सफल रही. इस फिल्म ने फ्राइडे को 15.38 करोड़ की शानदार ओपनिंग की. इसके बाद वीकेंड में कमाई में उछाल आया तो शनिवार को 21.59 करोड़, संडे को 27.17 करोड़ का कलेक्शन किया. मंडे को भी 11.87 करोड़ की कमाई कर कामयाबी का झंडा गाड़ दिया. फिल्म का अब तक कुल कलेक्शन- 76.01 करोड़ रुपए हो गया है.

#Drishyam2 continues its VICTORIOUS RUN… Trends EXCEPTIONALLY WELL on Day 4 [Mon]… Hits double digits… Crosses ₹ 75 cr… Racing towards ₹ 💯 cr… #D2 is NOT slowing down soon… Fri 15.38 cr, Sat 21.59 cr, Sun 27.17 cr, Mon 11.87 cr. Total: ₹ 76.01 cr. #India biz. pic.twitter.com/zvLDBp1EUY

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 22, 2022