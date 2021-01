'Thank God' में अजय देवगन के साथ नजर आएंगी रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये हैं फिल्म के निर्देशक

Here's announcing my next film, #ThankGod - a slice of life comedy starring @ajaydevgn, @SidMalhotra & me. Directed by @Indra_kumar_9, the film is set to go on floors from 21st January 2021. Stay tuned! — Rakul Singh (@Rakulpreet) January 7, 2021

Stoked to announce my next film, for the first time ever with @ajaydevgn & @Indra_kumar_9, also starring @rakulpreet.#ThankGod - a slice of life comedy, starts shooting this month.Stay tuned! — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) January 7, 2021

अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) ने अपनी अगली फिल्म थैंक गॉड (Thank God) की अनाउंसमेंट कर दी है. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा (Siddharth Malhotra) और रकुल प्रीत सिंह (Rakulpreet Singh) भी नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार (Indra Kumar) करेंगे. अजय देवगन ने फिल्म के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी. अजय देवगन ने लिखा- "अपनी अगली फिल्म थैंक गॉड की घोषणा कर के मुझे खुशी हो रही है. ये कॉमेडी फिल्म है जिसमें रकुप्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार करेंगे. फिल्म की शूटिंग 21 जनवरी 2021 से शुरु होगी."रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी ट्वीट कर फिल्म की अनाउंसमेंट की. इस फिल्म का निर्माण भूषण कुमार समेत अन्य लोग कर रहे हैं. भूषण कुमार ने फिल्म को लेकर कहा- "थैंक गॉड फिल्म की स्क्रिप्ट मनोरंजन से भरी है. मैं अजय सर के साथ काम कर चुका हूं. उन्हें इस जॉनर में महारथ हासिल है जबकि सिद्धार्थ और रकुल अपने फैंस को अपना नया और अलग अवतार दिखाएंगे." निर्देशक इंद्र कुमार ने कहा कि शूटिंग से पहले सभी जरूरी चीजों को ध्यान में रखा गया है. इंद्र कुमार धमाल जैसी कॉमेडी फिल्म के लिए जाने जाते हैं.आपको बता दें कि रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा अय्यारी और मरजावां जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. ये उनकी साथ में तीसरी फिल्म होगी जबकि अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह दे दे प्यार दे में साथ काम कर चुके हैं. फिल्म मे डे में भी रकुल और अजय साथ काम कर रहे हैं. इस फिल्म को अजय देवगन ही डायरेक्ट कर रहे हैं.