Jamia Protest का वीडियो LIKE करने के बाद अक्षय कुमार को हुआ गलती का एहसास, माफी मांगते हुए कहा ये

Regarding the ‘like’ on the tweet of Jamia Milia students, it was by mistake. I was scrolling and accidentally it must have been pressed and when I realised I immediately unliked it as In no way do I support such acts.

For people requesting Bollywood stars for raising their voice against police brutality on Jamia students. Here is our Hero @akshaykumar who "likes" a tweet mocking brutal attack on Jamia Milia students. He has now unliked it. #JamiaProtest pic.twitter.com/tgYwOiHDQ6

Boycott hate monger @akshaykumar for endorsing brutality and violence against the students. #BoycottCanadianKumar pic.twitter.com/Px8UuL8PCu

I expected this tweet from you, This doesn't justify your act.

You have liked it intentionally. You are not a child to press it accidentally or by mistake.#BoycottCanadianKumar

Akshay Kumar is trying to increase the Buzz of his upcoming film Good Newwz by using such cheap tactics



Shame on @akshaykumar 👎#BoycottCanadianKumar

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship (Amendment) Bill 2019) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को जामिया नगर और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (Jamia Millia Islamia University) दोनों जगह हिंसा की घटनाएं हुई थीं. इस हिंसा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. पुलिस और छात्रों के बीच हुई इस हिंसा के बीच देशभर में नाराजगी और गुस्‍सा देखा जा रहा है. इतना ही नहीं, ट्वटिर पर #BoycotCanadianKumar भी ट्रेंड करने लगा. ऐसे में कई बॉलीवुड सितारों ने इसपर अपना विरोध जताया है. लेकिन अक्षय कुमार ने इसबीच एक बड़ी गलती कर दी और अब अपने किए पर पछता भी रहे हैं.दरअसल अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से जामिया में हुई इस हिंसा का मजाक बनाने वाले एक ट्वीट को लाइक कर दिया. लेकिन जैसे ही अक्षय को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्‍होंन तुरंत अपना लाइक इस ट्वीट से हटाया. साथ ही अब अपने इस लाइक को अक्षय ने 'गलती' कहा है. उन्‍होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'जामिया मिलिया छात्रों से जुड़े एक ट्वीट को लाइक करने पर बता दूं कि वह गलती से हुआ है. मैं स्‍क्रॉल कर रहा थाा कि तभी गलती से लाइक का बटन प्रेस हो गया और जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ, मैंने तुरंत इसे अनलाइक किया. क्‍योंकि मैं किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं.'बता दें कि अक्षय को उनके इस लाइक के बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा था. लोग इस बात से खासे खफा दे कि अक्षय कुमार ऐसे वीडियो को लाइक कर रहे हैं.बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्‍सों में विरोध प्रदर्शन (CAB Protests) हो रहा है. रविवार को इस कानून के खिलाफ जामिया में भी हुआ जिसके बाद दिल्‍ली पुलिस और स्‍टूडेंट्स के बीच हिंसा हुई.