'बड़े मियां छोटे मियां' के आर्टिस्ट पर तेंदुए ने किया हमला, बेहोश हुआ, अस्पताल में चल रहा इलाज, वीडियो वायरल

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म ‘बड़े मियां छोटे मियां’ के मेकअप आर्टिस्ट श्रवण विश्वकर्मा पर एक तेंदुए ने हमला किया. 27 साल के श्रवण अपनी बाइक पर थे और अपने दोस्त को फिल्म के सेट पर छोड़ने जा रहे थे. तभी रास्त में उनकी बाइक एक तेंदुए से टकरा गई. इसके बाद वह बेहोश हो गए थे. श्रवण ने बताया कि तेंदुए से टकराने के और बाइक से गिरने के बाद उन्हें याद नहीं किया हुआ. उन्हें अस्पताल आने के बाद ही होश आया. श्रवण ने बताया कि प्रोडक्शन हाउस उनका ट्रीटमेंट करवा रहा है.

श्रवण विश्वकर्मा का अब एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. इंडिया टुडे के अनुसार, घटना के बारे में बात करते हुए मेकअप आर्टिस्ट ने बताया, ‘मैं अपने दोस्त को बाइक से छोड़ने जा रहा था. यह शूट लोकेशन से थोड़े पहले ही हुआ. एक सुअर सड़क पर भाग रहा था. मैंने जैसे ही बाइक की स्पीड बढ़ाई तो देखा कि एक तेंदुआ सुअर के पीछे भाग रहा है.”

श्रवण विश्वकर्मा ने आगे कहा, “मेरी बाइक तेंदुए से टकरा गई. उसके बाद मुझे बस इतना याद है कि मैं बाइक से गिर गया था और तेंदुआ मेरे आसपास घूम रहा था, फिर मुझे कुछ याद नहीं है. मैं बेहोश हो गया था. बाद में शायद लोग आए और मुझे डॉक्टर के पास ले गए.” इस घटना का संज्ञान लेते हुए ऑल इंडिया सिने वर्कर्स (AICWA) के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने सरकार से गंभीर कदम उठाने का आग्रह किया.

#Leopard #ATTACK‘in film City road in #Mumbai …

Leopard attack Shravan Vishwakarma,who works as a make-up artist in the film industry.#forest@MumbaiPolice pic.twitter.com/2bKCckPGJP

— Indrajeet chaubey (@indrajeet8080) February 17, 2023