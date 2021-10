अक्षय कुमार की 'बेल बॉटम' OTT पर बनी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म, बना डाला ये रिकॉर्ड

नई दिल्ली: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की हर फिल्म जबरदस्त हिट साबित होती है. वहीं, अक्षय कुमार की लेटेस्ट रिलीज फिल्म ‘बेल बॉटम’ (Bell Bottom) ने भी ओटीटी पर धमाल मचा दिया है. दरअसल, यह अमेजन प्राइम वीडियो पर सबसे अधिक देखे जानी वाली फिल्मों में एक बन गई है. अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये बात शेयर की. फिल्म स्ट्रीमिंग के दो सप्ताह के अंदर नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी है. मिली जानकारी के अनुसार ‘बेल बॉटम’ भारत समेत दुनियाभर के 199 देशों और क्षेत्रों में 98 प्रतिशन पिन कोड स्ट्रीम किए हैं, जहां से इसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है.

‘बेल बॉटम’ प्राइम वीडियो पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है. अक्षय कुमार ने एक वीडियो में कहा, ‘बेलबॉटम को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद. ये प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है.’ आपको बता दें कि यह फिल्म प्राइम वीडियो पर 16 सितंबर को रिलीज हुई थी और अब यह नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी है.

The numbers and your love says it all. Extremely grateful for the success of #BellBottom.

वहीं, सिनेमाघरों में फिल्म अगस्त के महीने में रिलीज हुई थी. सिनेमाघरों में फिल्म की शुरुआत धीमी रही थी, लेकिन ओटीटी पर फिल्म ने कमाल कर दिया है. यह फिल्म भारत में 80 के दशक में रियल लाइफ की हाईजैकिंग की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें अक्षय कुमार ने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया है.

अक्षय कुमार इस फिल्म में बतौर अंडरकवर एजेंट देश के पहले सीक्रेट ऑपरेशन की योजना बनाते हैं. फिल्म में कुमार के अलावा हुमा कुरैशी, वाणी कपूर और लारा दत्ता अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को रंजीत तिवारी ने डायरेक्ट किया है और जैकी भगनानी ने प्रोड्यूस किया है.