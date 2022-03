अक्षय कुमार बोले, 'The Kashmir Files ने मेरी फिल्म को डुबो दिया', तो विवेक अग्निहोत्री ने किया रिएक्ट

बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी कुमार’ अक्षय कुमार (Akshay Kumar) निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) से काफी प्रभावित हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच चुकी है. फिल्म में साल 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द को बयां किया है. बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने हाल ही में मंच से दिल दहला देने वाली त्रासदियों में से एक की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने पर फिल्म निर्देशक की तारीफ की है और साथ में चुटकी लेते हुए ये भी कह दिया कि इसी फिल्म ने उनकी फिल्म को डुबो दिया.

भोपाल में हुए चित्र भारती फिल्मोत्सव-2022 समारोह के उद्घाटन समारोह में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पहुंचे, जहां उन्होंने ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की जमकर तारीफ की. खिलाड़ी कुमार ने कहा, विवेक अग्निहोत्री ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ में देश के बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है.

अक्षय कुमार ने फिल्म की तारीफ में कही ये बात

अक्षय कुमार ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा, ‘ये फिल्म एक ऐसी लहर बनकर आई, जिसमें सबको झकझोर कर रख दिया है. ये और बात है कि मेरी फिल्म को भी डुबा दिया. एक्टर की ये बात सुनकर वहां बैठे लोग जोर-जोर से हंसने लगे.

विवेक अग्निहोत्री ने ऐसे किया रिएक्ट

अक्षय के मुंह से तारीफ सुनने के बाद विवेक अग्निहोत्री ने उनकी वीडियो शेयर करते हुए धन्यवाद किया है. विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है. यहां देखिए-

Thanks @akshaykumar for your appreciation for #TheKashmirFiles. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/9fMnisdDzR

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) March 25, 2022