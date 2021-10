अमाला पॉल की फिल्म 'कैडवर' के फैन हुए अक्षय कुमार, मोशन पोस्टर शेयर कर कहा- 'अब इंतजार नहीं होता'

मुंबई: साउथ एक्ट्रेस अमाला पॉल (Amala Paul) के जन्मदिन के मौके पर निर्माताओं ने उनकी आने वाली फिल्म ‘कैडवर’ (Cadaver) का मोशन पोस्टर लॉन्च किया है. एक्ट्रेस इस फिल्म में फोरेंसिक सर्जन की भूमिका निभा रही हैं. मोशन पोस्टर (Cadaver Motion Poster) में अमाला पॉल एक मुर्दाघर में बैठी हैं और कुछ शवों के पास खाना खाती दिखाई दे रही हैं. खबरों की माने तो यह एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे पहली बार भारतीय सिनेमा में किसी कलाकार के द्वारा निभाया जा रहा है. ‘कैडवर’ के मोशन पोस्टर को खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर इसकी तारीफ की है.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar Tweet) ने अमाला पॉल की फिल्म ‘कैडवर’ (Cadaver Motion Poster) का मोशन पोस्टर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने पोस्टर शेयर कर एक्ट्रेस अमाला पॉल को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं. अक्षय ने ट्वीट कर लिखा, ‘मेरी ऑल टाइम फेवरेट जेनेरा में से एक, यह थ्रिलर निश्चित रूप से रोमांचकारी लगती है. मैं अपनी शुभकामनाएं भेज रहा हूं, अमाला पॉल के जन्मदिन पर और उनके पहले प्रोडक्शन #Cadaver के लिए. मैं इसके लिए बेहद एक्साइटेड हूं.’ आपको बता दें, इस फिल्म को खुद अमाला पॉल प्रोड्यूस कर रही हैं. यहां देखिए अक्षय कुमार की पोस्ट.

One of my all time favourite genres…this thriller definitely looks thrilling! Sending my best wishes to @Amala_ams on her birthday and for her maiden production #Cadaver. Looking forward to it. @AmalaPaulProd pic.twitter.com/vD4OvZdPTT

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 26, 2021