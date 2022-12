अक्षय कुमार ‘सेल्फी’ के ‘मस्त’ गाने की कर रहे शूटिंग, मल्टीकलर कोट पहने शेयर किया अतरंगी लुक

नई दिल्ली- अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी मराठी डेब्यू फिल्म ‘वेदात मराठे वीर दौड़ सात’ का लुक शेयर किया था. अब अक्षय ने अपनी और एक फिल्म का लुक शेयर किया है. खिलाड़ी कुमार ने ट्विटर पर अपनी आने वाली फिल्म ‘सेल्फी’ के एक गाने का लुक शेयर किया है. इस फोटो में अक्षय मल्टीकलर फर कोट और काली जींस पहने दिख रहे हैं. ये एक्टर एक लाल रंग की गाड़ी पर बैठ कर पोज देते नजर आ रहे हैं.

इस फोटो को ट्विटर पर शेयर करते हुए अक्षय कुमार कैप्शन में लिखते हैं “ मेरा आज का मंत्र – गर्मी, उमस और फॉक्स फर सब चलेगा बस काम कर, काम कर. सेल्फी के लिए एक मस्त गाने की शूटिंग कर रहा हूं. 24 फरवरी को थिएटर में मिलते हैं.” अक्षय कुमार की फिल्म ‘सेल्फी’ मलयालम की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ का रीमेक है.

My mantra for today – Garmi, humidity aur faux fur…Sab chalega, bas kaam kar, kaam kar 😬

Shooting a mast new song for #Selfiee.

See you in cinemas, February 24. pic.twitter.com/dJkGxArjM1

— Akshay Kumar (@akshaykumar) December 13, 2022