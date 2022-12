छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभा रहें अक्षय कुमार, First Look शेयर कर एक्टर ने कहा- ‘जय भवानी’

मुंबई: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पहली बार मराठी फिल्म ‘वेडात मराठे दौड़ले सत’ में काम कर रहे हैं. इस फिल्म में अक्षय छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभा रहे हैं. अक्षय का फर्स्ट लुक बेहद इम्प्रेसिव है. महेश मांजरेकर (Mahesh Manjrekar) के निर्देशन में बन रही फिल्म की शूटिंग अक्षय कुमार ने शुरू कर दी है. अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अक्षय ने शूटिंग की जानकारी दी है. ये फिल्म अगले साल दिवाली तक रिलीज की जाएगी.

अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर और एक वीडियो शेयर किया है. शिवाजी की तस्वीर में हाथ जोड़े अक्षय कुमार का अक्स नजर आ रहा है. अक्षय ने कैप्शन में लिखा ‘आज मैं मराठी फिल्म ‘वेडात मराठे दौड़ले सत’ की शूटिंग शुरू कर रहा हूं, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमिका कर पाना मेरे लिए सौभाग्य है. मैं उनके जीवन से प्रेरणा लेकर और माता जिजाऊ का आशीर्वाद लेकर मेरा पूरा प्रयास करूंगा. आशीर्वाद बनाए रखिएगा’.

‘जय भवानी, जय शिवाजी’

अक्षय के इस पोस्ट पर जमकर फैंस की तारीफ और बधाई मिल रही है. इसके अलावा फिल्म की एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें सिंहासन पर बैठे और चलकर आते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को शेयर कर अक्षय ने लिखा ‘जय भवानी, जय शिवाजी’.

View this post on Instagram



अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म

इसके अलावा जाने माने फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने भी वीडियो शेयर कर बताया है कि फिल्म साल 2023 में दिवाली पर रिलीज होगी.

Here’s the #FirstLook of AKSHAY KUMAR as CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ… Director #MaheshManjrekar’s #VedatMaratheVeerDaudleSaat is slated for release in #Diwali 2023. #AkshayKumar pic.twitter.com/Yx4XtBDzxx

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 6, 2022