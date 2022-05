PM Modi बर्लिन में बच्चे की देशभक्ति से हुए प्रभावित, अक्षय कुमार ने VIDEO शेयर कर जमकर की तारीफ

मुंबईः बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक छोटे बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं. दरअसल, पीएम मोदी इन दिनों तीन यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं, जिसके पहले चरण में वह जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे हैं. बर्लिन में रह रहे भारतीय समुदाय ने यहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया. पीएम मोदी (PM Modi) के स्वागत के लिए बर्लिन में एक नन्हे बच्चे ने देशभक्ति गीत गाया, जिसे सुनकर पीएम मोदी भी खुश हो गए. इस गाने के बोल थे ‘हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत.’

अक्षय कुमार ने पीएम मोदी का यही वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह ‘हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत’ कविता सुनाने वाले बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं और उसका हौंसला बढ़ा रहे हैं. वीडियो में बच्चे को पीएम मोदी के पास खड़े होकर लगन से कविता सुनाते देखा जा सकता है. वहीं पीएम मोदी भी बच्चे की कविता में खोए नजर आ रहे हैं.

वीडियो शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने भी बच्चे की देशभक्ति की तारीफ की है और इसे उसके जीवन का सबसे बेहतरीन पल बताया है. अक्षय कुमार ने वीडियो के कैप्शन में लिखा- ‘दिल खुश हो गया इस बच्चे के देशप्रेम के इतने प्यारे अंदाज को देख के. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपने इस बच्चे को उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल दिया है.’

दिल ख़ुश हो गया इस बच्चे के देशप्रेम के इतने प्यारे अन्दाज़ को देख के. @narendramodi ji you gave him the moment of his life 👍🏻pic.twitter.com/2sVeYKlcmr

