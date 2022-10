VIDEO: अक्षय कुमार ने सीने पर तोड़ दिया पत्थर, खिलाड़ी कुमार की फिटनेस देख लोगों ने बजाई तालियां

मुम्बई. बॉलीवुड में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) सबसे फिट एक्टर्स में शुमार हैं. वे ​हेल्थ को लेकर जागरूक रहते हैं और अपनी एजर्नी से सभी को चौंकाते भी हैं. कराटे में चैम्पियन अक्षय ने हाल ही कराटे स्किल्स एक इवेंट के दौरान दिखाईं. दरअसल, उनके नाम के तहत आयोजित होने वाली इंटरनेशनल कुडो टूर्नामेंट में वे शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने सीमेंट की बड़ी ईंटों को हथौड़े से बड़ी आसानी से तोड़ दिया. खास बात यह थी कि यह ईंटें एक व्यक्ति के सीने पर रखी हुई थीं लेकिन अक्षय ने तकनीक के साथ बिना नुकसान पहुंचाए ईंटें तोड़ीं.

अक्षय को कराटे पसंद हैं और उन्हें जब भी वक्त मिलता है वे इसकी प्रैक्टिस किया करते करते हैं. इवेंट का यह वीडियो अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया. इवेंट में अक्षय ने अपनी बातों से सभी में जोश भर दिया और होनहारों को सम्मानित भी किया.

Thank you for celebrating your Diwali with us here at the Akshay Kumar 14th International Kudo Tournament. Coming here is always humbling, meeting you all reminds me of my beginning.

I hope with the help of this tournament we help Kudo grow in India with each passing year. pic.twitter.com/0GRMGusgVM

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 26, 2022