ऋषि सुनक की बायोपिक को लेकर होने लगी डिमांड, अक्षय कुमार से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा तक से लोग करने लगे मिलान

नई दिल्ली: ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक (Rishi Sunak) को लेकर भारत में गजब का उत्साह है. हो भी क्यों ना, पहले तो ऋषि भारतीय मूल के हैं, दूसरा हिंदू हैं, तीसरा उनका ससुराल भी भारत में है. इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता उनकी पत्नी हैं. ऋषि को लेकर सिर्फ आम ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच भी खासा उत्साह है. कई स्टार्स ऋषि को अपने-अपने अंदाज में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की बधाई दे रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने ऋषि की बायोपिक की चर्चा शुरू कर दी और बकायदा ऋषि के रोल को निभाने के लिए एक्टर्स के बारे में सलाह भी देने लगे हैं. लोगों की क्रिएटिविटी सामने आ रही है और कई मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

इस समय सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म ‘नमस्ते लंदन’ का एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर भारत की सभ्यता के बारे में बताते नजर आ रहे हैं. यूजर्स इसे ऋषि सुनक की बायोपिक के लिए अक्षय कुमार का ऑडिशन बताते हुए मजे ले रहें और ऋषि की बायोपिक के लिए अक्षय को सटीक अभिनेता बता रहे हैं.

Akshay Kumar auditioning to play Rishi Sunak in his biopic. pic.twitter.com/kuZznisRu1

— Yo Yo Funny Singh 🇮🇳 (@moronhumor) October 24, 2022