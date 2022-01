‘पुष्पा’ की शानदार सफलता के बाद अल्लू अर्जुन की 'Ala Vaikunthapurramuloo' इस दिन हिंदी में होगी रिलीज

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa: The Rise) के हिंदी वर्जन की शानदार सफलता के बाद साउथ फिल्म निर्मता गणतंत्र दिवस के मौके पर एक और धमाका करने जा रहे हैं. अल्लू अर्जुन की धमाकेदार एक्शन मूवी ‘पुष्पा’ की सफलता को देखते हुए साउथ इंडस्ट्री के फिल्ममेकर्स को हौसला मिला है, जिसका नतीजा है कि 2020 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म ‘अला वैकुंठपुरमलू’ (Ala Vaikunthapurramuloo) को हिंदी में डब किया जा रहा है, इसे 26 जनवरी को रिलीज किया जा रहा है.

‘अला वैकुंठपुरमलू’ का हिंदी टीजर रिलीज

फिल्म ‘अला वैकुंठपुरमलू’ के टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को भी अच्छी ओपनिंग मिलने वाली है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ‘अला वैकुंठपुरमलू’ का टीजर रिलीज कर लिखा है कि अल्लू अर्जुन की ‘अला वैकुंठपुरमलू’ का हिंदी टीजर सामने है. ये फिल्म रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी 2022 को सिनेमाघर में रिलीज की जाएगी’.

ALLU ARJUN: ‘ALA VAIKUNTHAPURRAMULOO’ TEASER UNVEILS… *HINDI* teaser of #AlluArjun‘s #AlaVaikunthapurramuloo… #AlaVaikunthapurramulooHindi arrives in *cinemas* this #RepublicDay [Wednesday] 26 Jan 2022. pic.twitter.com/QoSryddNEZ

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 18, 2022