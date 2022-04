आलिया भट्ट-रणबीर कपूर की शादी पर बने मजेदार मीम वायरल, फीमेल फैन के हाले-दिल बयां कर रही हैं शहनाज गिल

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) आज 14 अप्रैल को एक-दूसरे के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे. फैंस से लेकर पूरे बॉलीवुड की निगाहें इस भव्य शादी (Ranbir Kapoor and Alia Bhatt’s wedding) पर टिकी हैं. रणबीर और आलिया के फैंस तो लंबे समय से उन्हें शादी के मंडप पर देखने के लिए तरस रहे हैं. अब आखिरकार उनकी यह मुराद आज पूरी होने जा रही है. बता दें कि सोशल मीडिया पर इस कपल की शादी को लेकर पिछले एक हफ्ते से कुछ अलग ही आबोहवा बनी हुई है. एक तरफ जहां फैंस कपल की शादी पर फैंस मीम्स शेयर कर उन्हें शादी की बधाइयां दे रहे हैं तो. वहीं दूसरी तरफ आलिया-रणबीर को अपना क्रश कहने वाले फैंस का दिल टूट गया है. चलिए एक नजर डालते हैं इन मीम्स पर…

ये तो आप सब जानते हैं कि नीतू-ऋषि के लाडले रणबीर कपूर अपनी चार्मिंग लुक की वजह से जाने जाते हैं. लड़कियों के साथ ही साथ लड़के भी उनके यूनिक स्टाइल को पसंद करते हैं. शायद यही वजह ही उनकी फैन फॉलोइंग की लिस्ट काफी लंबी है. हालांकि इसमें फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है.

फीमेल फैंस का टूटा दिल

जैसा की ये सब जानते हैं कि रणबीर बी-टाउन के सबसे योग्य कुंवारे की लिस्ट में पहले नंबर रहे हैं.अब ऐसे एक्टर की शादी की खबरों ने उनकी सभी फीमेल फैन का दिल तोड़ दिया है. शहनाज गिल के रूप में ये मीम्स अभी रणबीर की हर फीमेल फैन की भावनाओं को बखूबी बयां कर रहे हैं

फैंस का हिस्टेरिकल पोस्ट

केंद्रीय मंत्री अमित शाह के लोकप्रिय बयान का सदुपयोग करते हुए एक यूजर ने हिस्टेरिकल पोस्ट कर दिया.

पैपराजी और मीडिया हाउस का हाल

इस मीम्स ने पैपराजी और मीडिया हाउस को राडार पर रख दिया है. इसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे. मीम्स में फेमस टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के जेठालाल उस पल का बखूबी जिक्र किया है. इस मीम ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया.

Indian Media outside their homes : pic.twitter.com/aFCAKkI01l

फैशन हाउस को बनाया निशाना

सब्यसाची जैसे फैशन हाउस को ट्रोल करने के लिए ट्विटर यूजर्स ने इन मीम्स को शेयर किया. अब इन मीम्स को देखने के बाद आप यही कहेंगे कॉमेडी फिल्म या सीरीज़ देखने की ज़रूरत किसे है? जब ये मीम्स आज दिन भर हमारा मनोरंजन करेंगे.

Manish Malhotra be like.. pic.twitter.com/hY0XDzPejU

Bollywood me second hand maal bahut chalta hai, fir chahe wo actor ho ya actress 😜

All ex are dancing in #RanbirAliaWedding #aliaranbirwedding #RanbirKapoorAliaBhattWedding pic.twitter.com/RBMowyzMMh

— Kavya Yadav (@Kavya__Yadav) April 14, 2022