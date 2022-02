Alia Bhatt ने 9 की उम्र में 'ब्लैक' के लिए दिया था ऑडिशन, तब संजय लीला भंसाली ने कही थी ये बात

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों अपनी फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में बनी हुईं हैं. फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) ने किया है. आलिया की संजय लीला भंसाली के साथ ये पहली फिल्म हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलिया बचपन से उनके साथ काम करना चाहती थीं और इसलिए मात्र 9 साल की उम्र में उनकी फिल्म ‘ब्लैक’ (Black) के लिए पहली बार ऑडिशन (Alia Bhatt first audition at age of 9) देने भी पहुंचीं थीं, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो सकी थीं. आलिया को तब देखकर भंसाली साहब ने एक भविष्यवाणी की थी, जो आज सच होती दिखाई दे रही है.

आलिया ने बर्ल‍िन इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट‍िवल में शेयर किया किस्सा

‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) के लिए आलिया भट्ट (Alia Bhatt) जबरदस्त प्रमोशन में लगी हैं, फिल्म 25 फरवरी को दस्तक देने वाली है. फिल्म का ट्रेलर और अब तक रिलीज हुए गाने जबरदस्त हैं, जिसके बाद लोगों की फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है. पिछले दिनों बर्ल‍िन इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट‍िवल (Berlin International Film Festival) में आल‍िया ने निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) संग काम करने को लेकर कुछ दिलचस्प बातें साझा की.

संजय लीला भंसाली हैं आलिया के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा

संजय लीला भंसाली को आल‍िया ने अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताया. उन्होंने कहा कि साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म ‘ब्लैक’ के लिए वह पहली बार ऑड‍िशन देने उनके (संजय लीला भंसाली) सामने पहुंची थीं. उन्होंने कहा, ‘फिल्म शुरू करने से पहले और फिल्म के दौरान जो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे वो मेरे डायरेक्टर हैं जो मेरे सामने बैठे हैं. मैं 9 साल की उम्र से चाहती थी कि वे मुझे डायरेक्ट करें.’

संजय लीला भंसाली ने की थी भविष्यवाणी

आलिया ने आगे कहा कि उस वक्त मैं पहली बार उनकी एक फिल्म का ऑड‍िशन देने गई थी. मैंने ऑड‍िशन दिया लेकिन मैं बहुत बेकार थी, इसल‍िए मुझे पार्ट नहीं मिला. लेकिन उन्होंने (संजय लीला भंसाली) मुझे देखा और वह आज भी वो कहानी सुनाते हैं. उन्होंने मेरी आंखों में देखा और खुद से उस वक्त कहा ‘ये एक दिन हीराइेन बनेगी, बहुत बड़ी एक्टर’. उन्होंने मेरी आंखों में उस वक्त भी एक आग देखी थी, जब मैं 9 साल की थी.

2012 में किया बॉलीवुड डेब्यू

आपको बता दें कि आलिया ने बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर साल 2012 में करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने बाद ‘हाइवे’, ‘टू स्टेट्स’, ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया’, ‘उड़ता पंजाब’, ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’, ‘राज़ी’, ‘गलीबॉय’ जैसी शानदार और हिट फिल्में दीं हैं. अब उनकी फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ रिलीज होने वाली है. उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि इस फिल्म में अपने रोल को दमदार बनाने के लिए उन्होंने मीना कुमारी की फिल्में देखीं थीं.

