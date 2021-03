सामने आया राजामौली की 'RRR' में सीता के रूप में आलिया भट्ट का First Look

(photo credit: instagram/aliaabhatt)'

इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म 'आरआरआर' (RRR Movie) के निर्माताओं ने आल‍िया भट्ट (Alia Bhatt) के जन्‍मदिन पर उनके क‍िरदार सीता (Sita) का फर्स्‍ट लुक जारी कर द‍िया है. निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा,"Meet our #Sita in all her.' अपने इस लुक में आल‍िया बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. खुद आलिया भट्ट ने भी इंस्टाग्राम पर 'RRR' से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है. जिसमें वह ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.जब से पैन-इंडिया मैग्नम-ओपस 'आरआरआर' की घोषणा हुई है, तब से दर्शक फिल्म का सिनेमाई जादू देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म के सभी कैरेक्टर पोस्टर्स और लुक्स को संपूर्ण देश की जनता से खूब प्यार और प्रशंसा मिल रही है. इससे पहले निर्माता फिल्म से जूनियर एनटीआर और राम चरण के मोशन पोस्टर और लुक जारी कर चुके हैं. जिन्हें फैंस से खूब प्यार भी मिला.'आरआरआर’ में अजय देवगन, आलिया भट्ट, राम चरण और एनटीआर जूनियर जैसे कलाकार हैं. एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित, फिल्म में कलाकारों की शानदार टोली है जो एक रिकॉर्ड ब्रेकर और ब्लॉकबस्टर होने का वादा करती है. 'आरआरआर' 13 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. दर्शकों को भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.निर्माताओं ने बीते रविवार को ऐलान किया था कि आलिया भट्ट के जन्मदिन के मौके पर 'आरआरआर' से उनके किरदार 'सीता' का पहला लुक जारी किया जाएगा. ऐसे में एक्ट्रेस के फैन भी सोशल मीडिया पर टकटकी लगाए हुए थे. 'आरआरआर' (RRR) मूवी के ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा गया था- 'मिलिए हमारी सीता से उनकी हर शान में. आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक 15 मार्च, सुबह 11 बजे सामने आएगा.'