OTT पर भी चला आलिया भट्ट का जादू, 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने नेटफ्लिक्स पर बनाया ये रिकॉर्ड

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi)’ ने जहां पहले बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया, वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है. फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसके बाद से आलिया को एक बार फिर से खूब वाहवाही मिल रही है. फिल्म को देश ही नहीं, विदेशी दर्शक भी खूब पसंद कर रहे हैं. संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ अपने OTT प्रीमियर के एक हफ्ते के भीतर नेटफ्लिक्स पर वर्ल्ड लेवल पर नंबर वन नॉन-इंग्लिश फिल्म बन गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ को अब तक नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 13.82 मिलियन घंटे देखा जा चुका है और यह कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई सहित 25 देशों में टॉप 10 फिल्म बनी हुई है. फिल्म में आलिया ने दमदार ‘गंगूबाई’ का किरदार निभाया है. आलिया और उनकी मां सोनी राजदान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, फिल्म की इस सफलता के लिए खुशी जाहिर की.

