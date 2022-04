आलिया भट्ट को एक बार फिर विदा करेंगी मां सोनी राजदान, जानिए पहले कब की थी बेटी की विदाई

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) आज रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की दुल्हनिया बनकर कपूर खानदान की बहू बन जाएंगी. हर माता-पिता का सपना होता है कि उसकी राजकुमारी को उसके सपनों का राजकुमार मिल जाए. आलिया-रणबीर के बीच का प्यार देख दोनों परिवार चाहते थे कि वो जल्द से जल्द एक हो जाए. आज वो घड़ी आ गई है. आज महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) और सोनी राजदान (Soni Razdan) अपनी बेटी को विदा करेंगे. सोनी राजदान आज दूसरी बार अपनी बेटी को विदा (Soni Razdan will again do bidaai of her Daughter) करेंगी.

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को आज सोनी राजदान (Soni Razdan) दूसरी बार विदा करेंगी. ये सोच आप हैरान हो गए हैं क्या? अगर हां तो हम आपको बताते हैं कि कब सोनी राजदान ने अपने बेटी को इससे पहले शादी कर विदा किया था. 4 साल पहले सोनी राजदान अपनी बेटी आलिया को दुल्हन बनाकर विदा कर चुकी हैं. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तब वो रील लाइफ थी और अब रीयल लाइफ में ऐसा होने जा रहा है.

4 साल पहले आलिया को सोनी राजदान ने किया था विदा

सोनी राजदान ने आलिया भट्ट को 4 साल पहले विदा किया था. ये विदाई साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म ‘राजी’ के दौरान हुई थी. उन्होंने तब अपनी बेटी को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में विदा किया था. सोनी राजदान ने इस फिल्म के बाद दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके लिए ये सीन करना बिलकुल आसान नहीं था.

सोनी के आसान नहीं था बेटी की विदाई

सोनी राजदान ने इस इंटरव्यू में बताया था कि लोगों को रोने के लिए फिल्म में ग्ल‍िसरीन की जरूरत होती है, लेकिन इन गाने को सुनने के बाद उनकी आंखों से खुद आंसू बहने लगे. उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे बेटी को सच में विदा कर रही हूं.

आज शाम को रणबीर लेकर पहुंचेंगे बारात

आपको बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज (14 अप्रैल) शादी करने वाले हैं. बीते बुधवार को ही आलिया भट्ट की मेहंदी सेरेमनी पूरी हुई है. इस खास मौके पर कपल का पूरा परिवार और कुछ खास दोस्त ही नजर आएं. शादी में बॉलीवुड की कुछ खास हस्तियां रंग जमाने वाली हैं. रणबीर कपूर का बारात मुंबई के चेंबूर स्थित कृष्णा राज बंगले (आरके हाउस) से चलकर टोनी पाली हिल इलाके में स्थित आलिया के ‘वास्तु’ तक जाएगी. पूरा कपूर परिवार नाचते गाते वास्तु तक आएगा. दोनों बंगले एक-दो किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं. यहीं शादी की सारी रस्में पूरी होंगी.

