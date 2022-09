'ब्रह्मास्त्र' की रिलीज से पहले रणबीर कपूर-आलिया भट्ट के खिलाफ प्रदर्शन, महाकाल मंदिर में प्रवेश करने से रोका

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए. लेकिन उन्हें मंदिर में प्रवेश के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रणबीर के बयान के चलते उनका मंदिर में प्रवेश करने पर विरोध कर रहे थे. रणबीर ने अपने एक बयान में ‘बीफ’ खाने की बात कही थी. रणबीर और आलिया का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

हालांकि, उज्जैन के सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी थी. ओम प्रकाश मिश्रा ने एएनआई से कहा, “हम व्यवस्था कर रहे थे क्योंकि कुछ वीआईपी महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले थे. इस दौरान कुछ लोग उनके विरोध में मंदिर परिसर में इकट्ठा होने लगे. प्रदर्शनकारियों में से एक ने पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी थी.”

पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक कार्यकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत कार्रवाई की है. बता दें मंगलवार शाम 7 बजे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे. उनके विरोध के लिए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शाम 4 बजे से मंदिर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे.

The ‘Beef Guy’ Ranbir Kapoor, his arrogant wife Alia Bhatt & the confused ‘Brahmastra’ director, Ayan Mukherjee were booted out of Ujjain’s Mahakal temple by the protesting hindus there. The trio escaped b4 completing their temple run.👇#BoycottBramhashtra #CulturalGenocide pic.twitter.com/Wm1rhwenHd

— Ranita Ch (@ChRanita) September 6, 2022