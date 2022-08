आलिया भट्ट को 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के लिए करण जौहर ने कितनी फीस दी थी? खुद एक्ट्रेस ने किया खुलासा

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों अपने पति और बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) को प्रमोट करने में जुटी हैं. इस बीच आलिया भट्ट ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उन्हें उनकी डेब्यू फिल्म के लिए कितनी फीस मिली थी. आलिया भट्ट ने करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड डेब्यू किया था. जिसमें उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन भी थे.

अब आलिया ने बताया है कि आखिर अपनी डेब्यू फिल्म के लिए उन्हें करण जौहर से कितनी फीस मिली थी. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी पहली कमाई अपनी मां सोनी राजदान को दी थी. आलिया भट्ट के अनुसार, उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए 15 लाख फीस मिली थी, जो उन्होंने अपनी मां को सौंप दी थी.

दूसरी ओर आलिया नेपोटिज्म पर दिए अपने बयान को लेकर भी चर्चा में हैं. हाल ही में अभिनेत्री ने नेपोटिज्म पर अपनी राय रखी और कहा – ‘मैं मानती हूं, मैं एक ऐसे परिवार से आती हूं, जो पहले से ही इंडस्ट्री से जुड़ा है. लेकिन, नेपोटिज्म से काम मिल सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है. मैं बार-बार बोलकर खुद को साबित नहीं कर सकती. अगर आप मुझे पसंद नहीं करते, तो मुझे मत देखो. लेकिन, अपने इस बयान के बाद आलिया फिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं. नेटिजन्स उनकी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में ट्वीट कर रहे हैं और दूसरों से इसे न देखने का आग्रह कर रहे हैं.

Alia Bhatt : If u don’t like me don’t watch me I can’t help it

We will all fulfill her wish too

Let’s make #Brahmastra 500Cr FLOPBUSTER

We are just tickets buyers for them. They only need your money not you. #BoycottBrahmastra #BoycottBollywood pic.twitter.com/IJ8u9NWxXy

— Nitika Singh (@itsNitikaSingh) August 22, 2022