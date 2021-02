आलिया भट्ट ने अपनी बिल्ली के साथ शेयर की फोटो, बहन शाहीन ने किया क्यूट कमेंट

एडवर्ड के साथ आलिया भट्ट (Instagram @Alia Bhatt)

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को बिल्लियों से कितना प्यार है, यह तो आप अब तक जान ही गए होंगे. वह अक्सर अपने इंस्टाग्राम (Instagram) हैंडल पर अपनी पालतू बिल्ली के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है. उन्होंने अपनी बिल्ली एडवर्ड के साथ तस्वीर शेयर कर उसके साथ अपना बॉन्ड हमेशा के लिए बताया है.इस तस्वीर मेंअपनी बिल्ली को अपने मुंह के पास चिपकाए हुए हैं. इस तस्वीर में आलिया भट्ट वन पीस में नजर आ रही हैं. इस तस्वीर पर उनकी बड़ी बहन शाहीन भट्ट ने कमेंट किया- हर्ट और इसके साथ दिल की इमोजी भी लगाई. आलिया भट्ट और उनकी बिल्ली की एक प्यारी तस्वीर को उनके फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. इस तस्वीर को अब तक 10 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.यूं तो आलिया भट्ट के पास कई बिल्लियां हैं, लेकिन लगता है उन्हें एडवर्ड से खास लगाव है क्योंकि वह अक्सर उसके साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. कुछ समय पहले ही एडवर्ड से साथ तस्वीर शेयर कर उन्होंने लिखा था कि My muse. इसके पहले अपनी एक और बिल्ली जूनिपर की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया था- "When all else fails turn cat paparazzi."जूनिपर आलिया भट्ट के परिवार में पिछले साल जुलाई में शामिल हुई थीं. इस समय आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर शेयर करते हुए सबको अपनी नई पालतू बिल्ली से मिलवाया था. इस तस्वीर में आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और उनकी बिल्ली जूनिपर नजर आ रही थीं. इस तस्वीर के साथ आलिया भट्ट ने लिखा था- हम दो से तीन हो गए. हमारी नई बेबी जूनिपर से मिलिए. यह काटती है, सेल्फी लेती है और बहुत ही प्यारी है.एक तरफ जहां आलिया भट्ट को बिल्लियों से प्यार है तो वहीं उनके बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर को कुत्तों से लगाव है. पिछले साल लॉकडाउन के दौरान आलिया भट्ट और रणबीर कपूर साथ रह रहे थे. उस समय आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के कुत्ते के साथ तस्वीर शेयर की थी और लिखा था- ''ये सब कुछ बेहतरीन बनाते हैं.''आलिया भट्ट के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो वह इन दिनों संजय लीला भंसाली की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की शूटिंग कर रही हैं. पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने इसकी शूटिंग शुरू की थी. यह फिल्म लेखक हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई के एक भाग पर आधारित है, जिसमें कामथीपुरा के वैश्यालय की मुखिया गंगूबाई कोठेवाली की कहानी है. इस फिल्म की शूटिंग ज्यादातर रात को होती है और खबरें आई थीं कि इस वजह से आलिया भट्ट के स्वास्थ्य पर असर भी पड़ रहा है.