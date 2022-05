आलिया भट्ट सॉफ्ट ड्रिंक प्रमोट कर हुईं बुरी तरह ट्रोल, यूजर्स कपिल के शो का वीडियो कर रहे शेयर, जानें वजह

नई दिल्ली: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) एक से बढ़कर एक फिल्में करती हैं और फैंस के दिलों पर राज करती हैं लेकिन कई बार ट्रोलर्स और हेटर्स के निशाने पर भी आ चुकी हैं. ऐसा ही एक बार फिर हुआ है. दरअसल, शुगर कंटेट प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट की वजह से लोग आलिया भट्ट से नाराज दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस वजह से आलिया भट्ट को लगातार ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, आलिया भट्ट अपनी निजी जिंदगी में शुगर प्रोडक्ट्स से दूर रहती हैं.

‘कलंक’ फिल्म के प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट और वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर ‘द कपिल शर्मा शो’ में आए थे. इस दौरान आलिया भट्ट ने बताया था कि शुगर सेहत और शरीर के लिए कितना नुकसानदायक होता है. लेकिन, आलिया भट्ट साथ ही साथ कई ऐसे प्रोडक्ट एंडॉर्स करती हैं जिनके इंडिग्रेंट्स में चीनी मौजूद होता है. इसलिए आलिया भट्ट के इस व्यवहार से सोशल मीडिया पर यूजर्स नाराज नजर आ रहे हैं और उन्हें जमकर भला बुरा सुना रहे हैं.

दो वीडियो हो रहे वायरल

इन दिनों आलिया भट्ट का दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक वीडियो ‘द कपिल शर्मा शो’ का है. शो में जब आलिया भट्ट को कॉफी दी जाती है तो एक सिप लेते ही पूछती हैं कि क्या इसमें चीनी मिली हुई है. कपिल हां में जवाब देते हुए कहते हैं बहुत हल्की सी मिलाई गई है. फिर आलिया भट्ट चीनी वाली कॉफी पीने से मना कर देती हैं और बताती हैं कि चीनी से शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है. वो कहती हैं कि शुगर नहीं खाना चाहिए. इसे बस फल के रूप में लेना फायदेमंद होता है.

सॉफ्ट ड्रिंक कर रहीं प्रमोट

वहीं, दूसरे वीडियो में आलिया भट्ट सॉफ्ट ड्रिंक प्रमोट करती दिख रही हैं जिसमें कई यूजर्स कह रहे हैं कि अनहेल्दी शुगर मिला होता है. कई यूजर आलिया भट्ट को टैग भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- पैसों के लिए कुछ भी. एक और यूजर ने लिखा है-पैसों के लिए तो जहर भी बेच सकते हैं.

.@aliaa08 is admitting that sugar is extremely unhealthy, how can she promote products with high sugar content, @ASCI?

Also, why hasn’t @fssaiindia taken any steps to regulate sugar levels in packaged food, especially softdrinks?

Everyone fooling the consumer.

cc:@jagograhakjago https://t.co/x7RNv7SJqy

— TheAgonyAunt (@_Odd_Concoction) May 8, 2022