आलिया भट्ट को शादी में सब्यासाची ने पहना दी कंगना रनौत जैसी साड़ी, डिजाइनर पर उठ रहे हैं सवाल

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की शादी तमाम अटकलों-सीक्रेसी के बीच बेहद सादगी से हो गई. शादी के बाद फैंस के इंतजार को खत्म करते हुए खुद आलिया ने इंस्टाग्राम पर अपने शादी की तस्वीरें शेयर कर रणबीर के साथ मीडिया के सामने आ गईं. सिर्फ फैमिली और चुनिंदा दोस्तों की मौजूदगी में आलिया कपूर खानदान की बहू बन गईं. हर कोई रणबीर और आलिया के लुक को देखकर इम्प्रेस रह गया.

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर आइवरी और गोल्डेन कलर के रंग में रंगे हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे. जहां शेरवानी में रणबीर किसी राजकुमार की तरह नजर आ रहे थें वहीं आलिया गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी के साथ हैवी दुपट्टा कैरी हुए किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थीं. इनके ड्रेस को मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यसांची मुखर्जी ने तैयार किया था. यहां तक तो सब ठीक था लेकिन सब्यासाची से एक भूल हो गई.

कंगना जैसी आलिया की साड़ी

जैसे ही आलिया की तस्वीर सामने आई लोगों को साड़ी जानी-पहचानी लगी आलिया भट्ट की साड़ी देखकर लोगों को कंगना रनौत के भाई की शादी की याद आ गई. दो साल पहले कंगना ने अपने भाई अक्षत की साड़ी पर हूबहू ऐसी ही साड़ी पहनी थी, और उसे भी सब्यासाची ने ही डिजाइन किया था. लोग आलिया की वेडिंग साड़ी को कंगना की कॉपी बताने लगे. कई लोगों ने लिखा कि कंगना का फैशन सबको प्रभावित करता है. पहले दीपिका पादुकोण और अब आलिया भट्ट. इतना ही लोगों ने फोटोज निकाल कर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी हैं.

Queen’s fashion “influences” everyone.

Just like Princess Diana..

1st Deepika, Now Alia…#KanganaRanaut is Love… #Dhaakad #DhaakadTeaser #RanbirAliaWedding #AliaBhatt #LockUppWithKangana #LockUpp #RanbirKapoorAliaBhattWedding #RanLia pic.twitter.com/6g6QQ84WHR

