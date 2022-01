अल्लू अर्जुन- रश्मिका मंदाना (Allu Arjun And Rashmika Mandanna) स्टारर ‘पुष्पा: द राइज़’ (Pushpa: the Rise part 1) का जोश इन द‍िनों सोशल मीडिया पर जमकर बोल रहा है. इस फ‍िल्‍म का ह‍िंदी वर्जन (Pushpa Hindi VerSion) स‍िनेमाघरों में तो र‍िलीज हो चुका है लेकिन को लाखों दर्शक इसे ऑनलाइन देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अगर आप भी इन दर्शकों में से एक हैं तो आपको इस फिल्‍म का ह‍िंदी डब वर्जन देखने के लिए अब एक हफ्ते ज्‍यादा इंतजार करना होगा. ‘पुष्‍पा’ अमेजन प्राइम वीडियो (Pushpa On Amazon Prime Video) पर रिलीज होने जा रही है. ये फिल्‍म साल 2021 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है और अल्‍लू अर्जुन की इसी पॉपुलेर‍िटी को देखते हुए अब इस फिल्‍म के ह‍िंदी वर्जन की ओटीटी र‍िलीज डेट को पूरे 1 हफ्ते के लिए बढ़ा द‍िया है.

मेगास्टार अल्‍लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की लोकप्रियता को देखते हुए यह हिंदी बाजार में किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म का सबसे बड़ा डेब्यू है. इस फिल्म को सिनेमाघरों में 17 दिसंबर, 2021 में रिलीज किया गया था. अमेजन प्राइम पर इस फिल्‍म के हिंदी वर्शन की स्ट्रीमिंग 14 जनवरी 2022 को होनी थी. लेकिन अब इसे 1 हफ्ते के ल‍िए बढ़ा द‍िया है.

एक्शन, ड्रामा, डांस या कॉमेडी कहें, अल्लू अर्जुन टैलेंट का पिटारा हैं. उनका जादू ब्लॉकबस्टर हिट ‘पुष्पा: द राइज’ में भी दर्शकों के स‍िर चढ़कर बोल रहा है. पुष्‍पा का स्‍टाइल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देशभर में नए रिकॉर्ड कायम कर रही है. मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन अपने शक्तिशाली डायलॉग और डांस मूव्स से दर्शकों को दीवाना बना रहे हैं, जिसने निर्माताओं को अमेजन प्राइम वीडियो को हिंदी डब वर्शन की रिलीज को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर क‍िया है.

Pushpa में फिर से एड हुआ डिलीट किया गया सीन.

मूल रूप से तेलुगु में बनी इस फिल्म के मलयालम, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में डब वर्शन हैं. 17 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म के अकेले हिंदी वर्जन ने 80 करोड़ रुपय की कमाई कर ली है. वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Pushpa Box Office Collection) की बात करें तो ये अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है. पुष्पा एक बड़े बजट की फिल्म है जिसकी लागत 250 करोड़ रुपए है और इसे Mythri Movie Makers और Muttamsetty Media ने मिलकर बनाया है. इस फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु भी हैं जो एक आइटम गर्ल के तौर पर अल्लू अर्जुन के साथ थिरकतीं दिखती हैं. पुष्पाः द राइज पार्ट 1 (Pushpa: the Rise part 1) जबरदस्त ट्रेंड कर रही हैं और अब इसकी स्टार कास्ट की एक्टिंग बॉलीवुड की तमाम हस्तियां भी मुरीद हो चुकी हैं.

