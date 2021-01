PRIME VIDEO से गायब हुआ 'ME', इस इंस्टा पोस्ट से लोग भी हो रहे कंफ्यूज!

View this post on Instagram A post shared by amazon prime video IN (@primevideoin)

अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) भारत में चर्चित और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में से एक है. यही कारण है कि प्राइम वीडियो पर कई बड़े बैनर की फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं. 'तांडव' (Taandav) और 'फैमिली मैन 2' (Family Man 2) जैसी सीरीज इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्द ही रिलीज होने वाली है. दर्शकों का इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है. मगर आज ही अमेजन प्राइम वीडियो ने ऐसा कदम उठाया है कि दर्शक हैरान हो गए हैं.प्राइम वीडियो ने अपने लोगो से प्राइम वीडियो (Prime Video) की स्पेलिंग में फेर बदल किया है. कंपनी ने अंग्रेजी के प्राइम (Prime) में से एम (M) और ई (E) अक्षरों को हटा दिया है. यही नहीं, उन्होंने अपने इंट्रो में से भी ME को गायब कर दिया है.प्राइम वीडियो के इंट्रो में अंग्रेजी में लिखा है- Fairytale comes to life (काल्पनिक कहानियां यहां जीवित होती हैं). इस स्टेटमेंट में से भी M और E अक्षर हटा दिए गए हैं (Fairytale co s to life). लोग प्राइम वीडियो के इस कदम से हैरान ही हो रहे थे कि उन्होंने कुछ फिल्म से जुड़े मीम्म शेयर किए जिसमें M और E अक्षर गायब हैं.इस पोस्ट के साथ अमेजन प्राइम वीडियो ने #WhereIsME हैशटैग की शुरुआत की है. लोग इससे जुड़े पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और कयास लगाया जा रहा है कि प्राइम वीडियो में से ME कहां चला गया.कुछ लोगों का कहना है कि प्राइम वीडियो पर कोई नया प्रोजेक्ट रिलीज होने वाला है जिसका ये प्रमोशन है या फिर अमेजन प्राइम वीडियो कंपनी में किसी तरह का बदलाव कर रहा है. प्राइम वीडियो के मीम्म से जुड़े पोस्ट पर भी लोग काफी फनी कमेंट्स कर रहे हैं.देखना ये है कि लोगों कि उत्सुक्ता के बीच ME के गायब होने का सस्पेंस कब खत्म होता है.