अमेरिका में भी लोगों पर चढ़ा साउथ का रंग, एसएस राजामौली की 'RRR' ने लूट ली महफिल, थिरकने लगा पूरा थिएटर

डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म ‘RRR’ ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. फिल्म को काफी सराहना मिली थी. साथ ही फिल्म ने खासी कमाई भी की थी. अब यह फिल्म भारत में धूम मचाने के जापान में भी काफी पसंद की गई है.

जापान में जमकर तारीफ बटोरने के बाद अब जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा स्टारर यह फिल्म अमेरिका में भी लोगों को दीवाना कर रही है. शुक्रवार को अमेरिका के शहर लॉस एंजलेस में चलाए जा रहे Beyond Fest में ‘RRR’ की स्क्रीनिंग रखी गई थी.

अमेरिकी दर्शकों ने लूट ली महफिल

फिल्म का शो हाउस फुल था. इतना ही नहीं अमेरिकी लोगों ने फिल्म के संगीत पर थिएटर में ही ताबड़तोड़ रिएक्शन दिया है. फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हाउसफुल थिएटर और लोगों के बीच उत्साह के वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक यूजर ने ‘RRR’ की स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों के उत्साह को कैमरे में कैद किया और यह वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है.

Los Angeles, you are an angel of RRR. 😇🙏🏻

We love you to the moon and back… ❤️

Audience reaction from the show which is happenig now at @am_cinematheque @beyondfest #RRRMovie

