अमिताभ और अभिषेक को हुआ कोरोना, बॉलीवुड से राजनीति तक सभी ने कहा- Get Well Soon Bachchans

Get well soon amit uncle. All my love and prayers..

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) July 11, 2020



Get well soon sir ! Wishing you a speedy recovery...

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) July 11, 2020



Get well soon sir, my sincere prayers for your speedy recovery

— Dhanush (@dhanushkraja) July 11, 2020



Dear Sir, Praying for speedy recovery.

— Mohanlal (@Mohanlal) July 11, 2020



Get well soon sir

— Mammootty (@mammukka) July 11, 2020



Get well soon sir... You are a fighter

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) July 11, 2020



Get well soon sir. Prayers for your speedy recovery!!

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) July 11, 2020



Get well soon Amit ji. Prayers for a speedy recovery from all your fans across the border.

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) July 11, 2020



Wishing for your speedy recovery Sir

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 11, 2020



आप जल्दी स्वस्थ हो जायें ऐसी मेरी दुआ है ।

— Syed Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) July 11, 2020



Get well soon Amit Ji.

— Boney Kapoor (@BoneyKapoor) July 11, 2020



Get well soon Ajoba♥️ Praying for your recovery.

— Bhuvan Bam (@Bhuvan_Bam) July 11, 2020



You are a fighter. You will come out of this too ... You win over everything.. This time too.. You will be fine Amit uncle I pray you get well soon .. back home .. safe & healthy ♥️ @SrBachchan

— Esha Deol (@Esha_Deol) July 11, 2020



भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करे सर हम सब आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं

— Nirahua Hindustani (@nirahua1) July 11, 2020



Wishing and praying for @SrBachchan ji’s speedy recovery.

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 11, 2020



#AbhishekBachchan also tested Corona positive. May god protect the entire family.

— Sumit kadel (@SumitkadeI) July 11, 2020



Wishing speedy recovery to @juniorbachchan.. Stay strong brother you will defeat Corona... #AbhishekBachchan

— Rohitt Jaiswal (@rohitjswl01) July 11, 2020



Wish you a speedy recovery Bachchan saab

— Randeep Hooda (@RandeepHooda) July 11, 2020



Get well soon #AmitabhBachchan Ji. I wish you a speedy recovery. Stay Strong !

— CM Ramesh (@CMRamesh_MP) July 11, 2020



Wishing you a speedy recovery sir lots of love and prayers

— Yo Yo Honey Singh (@asliyoyo) July 11, 2020

बॉलीवुड के बिग बी यानी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने के कुछ ही समय बाद अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ गई है. अचानक दोनों बच्चन के कोरोना की खबर आते ही बॉलीवुड जगत से लेकर राजनीति तक के लोगों की ओर से उनके जल्द ठीक होने को लेकर दुआएं शुरू हो गईं. जबकि फैन्स ने पहले ही दोनों के लिए दुआओं का तांता लगा दिया है.सोशल मीडिया के साथ ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि नानावटी हॉस्पिटल के सामने भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतेजामात किए जा रहे हैं. क्योंकि ऐसी आशंका है ‌कि सुबह होते-होते वहां फैन्स भारी संख्या में पहुंच सकते हैं. साथ ही यह भी सूचना आ रही है कि फिलहाल अमिताभ बच्चन के साथ जलसा और जनक में रहने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है.अमिताभ के स्वास्‍थ्य के लिए कामना करते हुए सोनम कपूर ने कहा, आप जल्दी ठीक हो जाएंग अमित अंकल. मेरी ओर से प्यार और प्रार्थनाएं.साउथ के स्टार महेश बाबू, धानुष, ममूर्ती, मोहनलाल, रवि तेजा, राणा डग्गुबती ने भी अमिताभ के लिए प्रार्थना की.पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी अमि‌ताभ के लिए दुआएं मांगी. उन्होंने लिखा कि सीमा पार भी लोग अमिताभ के लिए फिक्रमंद रहते हैं.इरफान पठान ने भी अमिताभ के लिए मांगी दुआएं.राजनेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, "आप जल्दी स्वस्थ हो जायें ऐसी मेरी दुआ है."प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने भी प्रार्थना की.डिजिटल वर्ल्ड के स्टार भुवन बाम ने भी अमिताभ के जल्दी ठीक हो जाने की कामना की.इशा देओल ने कहा आप एक योद्धा हैं. आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे.भोजपुरी फिल्म अभिनेता व राजनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी अमिताभ के लिए प्रार्थनाएं कीं. उन्होंने कहा, "भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करे सर हम सब आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं."यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी दुआएं मांगी.अभिषेक बच्चन के लिए भी बहुत से फैन्स ने मांगी दुआएंरणदीप हुड्डा ने भी अमिताभ के लिए कामनाएं कीं.रैप सिंगर यो यो हनी सिंह ने भी अपनी प्रार्थनाएं भेजीं.बता दें कि अमिताभ बच्चन की फिल्म 'गुलाबो सिताबो' हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी. जबकि अभिषेक बच्चन की भी 'द बुल' जल्द ही रिलीज को तैयार है. ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. दोनों को हाल ही में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा गया था.