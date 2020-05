Lockdown में अमिताभ बच्चन के लैपटॉप की हालत हुई खराब, पोस्ट न करने पर लोगों से मांगी माफी

View this post on Instagram



“अभिमान को आने मत दीजिये और स्वाभिमान को जाने मत दीजिये , अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देगा" ~Ef MsR may pride never enter you , and may self respect never exit you .. pride may never let you get up , self respect shall never let you fall