50 Years Of Bombay To Goa: अमिताभ बच्चन जब शूटिंग से पहले रोने लगे थे, महमूद की टिप्स के बाद लगे नाचने

15 Years of Nishabd: अमिताभ बच्चन ने 15 साल पहले मचा दिया था बवाल

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) स्टारर फिल्म ‘बॉम्बे टू गोवा’ (Bombay To Goa) की स्वर्ण जयंती है. पिछले 50 साल में अमिताभ ने कई शानदार फिल्में हिंदी सिनेमा को देकर अपना सिक्का जमा लिया है, लेकिन 50 बरस पहले ऐसा नहीं था. आज बिग बी की हर अदा के लोग दीवाने हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब घबरा कर शूटिंग करने से मना कर दिया करते थे. बिग बी के इस लंबे फिल्मी सफर में कॉमेडियन एक्टर और फिल्ममेकर महमूद (Mehmood) का बड़ा योगदान है. ‘बॉम्बे टू गोवा’फिल्म में अमिताभ के साथ महमूद, अरूणा ईरानी, शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha), ललिता पवार (Lalita Pawar) थीं. फिल्म के 50 साल पूरा होने पर (50 Years Of Bombay To Goa) मेकिंग के दौरान हुआ एक मजेदार किस्सा बताते हैं.

बस में शूट हुआ था ‘देखा ना हाय रे’ गाना

‘बॉम्बे टू गोवा’ 3 मार्च 1972 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को एस रामनाथन (S. Ramanathan) और महमूद ने किया था. महमूद के अभिनय से सजी ये यादगार फिल्म है. महमूद एक ऐसे कलाकार थे जो मात्र अपनी मौजूदगी से ही दर्शकों को हंसा देते थे. इस फिल्म को जब बनाया गया था तब ना तो डिजिटल बूम था ना ही तकनीकी तौर पर क्रांति हुई थी, फिर भी ये फिल्म इतनी शानदार बनी थी कि 50 साल बाद भी याद की जा रही है. इस फिल्म का एक गाना तो ऐसा हिट हुआ था कि उसे हम आप अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, वह है ‘देखा ना हाय रे’. लेकिन जब ये गाना शूट किया जा रहा था तब कुछ ऐसा हुआ था कि फिल्म से जुड़े लोग आज भी भूल नहीं पाते हैं. चलिए बताते हैं वह किस्सा जो बस में शूटिंग के दौरान हुआ था.

‘बॉम्बे टू गोवा’ के 50 बरस हो गए. (फोटो साभार:Movies N Memories/Twitter)

अमिताभ ने रोते हुए कहा था ‘मुझसे नहीं हो पाएगा भाईजान’

इस फिल्म के बारे में शेखर सुमन के शो ‘मूवर्स एंड शेकर्स’ शो पर गेस्ट के तौर पर पहुंचे महमूद ने खुद बताया था. ‘फिल्म के नाम ‘बॉम्बे टू गोवा’ की तरह ही फिल्म की पूरी स्टारकास्ट बस में सवार होकर गोवा के लिए रवाना हुई. ‘देखा ना हाय रे’. गाने की शूटिंग हो रही थी और अमिताभ बच्चन इस पर डांस नहीं कर पा रहे थे. हम सब मद्रास गए, वहां ये गाना बस के अंदर शूट होना था. जब मैं सेट पर पहुंचा तो बताया गया कि अमिताभ को फीवर आ गया है और वह अपने कमरे में आराम करने चले गए हैं. मैं मिलने के लिए जब वहां गया तो देखा कि अमिताभ रो रहे थे. उसने कहा मुझसे नहीं होगा डांस. मास्टर (कोरियोग्राफर) जो बता रहे हैं वह मुझसे नहीं होगा. मैं नहीं कर पाऊंगा भाईजान’.

महमूद ने निकाली तरकीब

महमूद ने आगे बताया था कि ‘अमिताभ की ये बात सुनकर मैंने सलाह दी कि ‘जो इंसान चल सकता है, वो डांस भी कर सकता है. आज रेस्ट करो और कल आओ, देखो इंशाअल्लाह सब फर्स्ट क्लास होगा’. फिर अगले दिन गाने की शूटिंग से पहले मैंने मास्टर से कहा कि देखो पहला शॉट लेना, अगर शॉट खराब भी होगा न तो बस में जितने भी लोग है उनसे जोर जोर से तालियां बजवाना. फिर आगे बढ़ना, दूसरा शॉट लेना..रीटेक मत करवाना..क्योंकि एक्टर की खुराक होती है उसकी तारीफ’.

अमिताभ का हौसला हुआ बुलंद

महमूद ने आगे बताया था कि ‘मैंने शूटिंग से पहले सबको समझा दिया. जब वो मेकअप रूम से आए, तो मैंने कुरान शरीफ पढ़कर उनके ऊपर थोड़ा फूंक भी दिया. फिर उन्होंने अपना शॉट दिया और बहुत गंदा शॉट दिया, गाने के बोल के साथ स्टेप मैच ही नहीं कर रहे थे लेकिन लोगों ने तालियां बजाई. अब गाना आगे बढ़ा और फिर तो लंबू जो मूड में आया, उसने क्या डांस किया. अब देख लीडिए वह डांस के मामले में पीछे नहीं रहता’. इस गाने को आवाज किशोर कुमार ने दी थी. इस फिल्म में म्यूजिक आर डी बर्मन ने दिया था.

‘बॉम्बे टू गोवा’ के को-प्रोड्यूसर-डायरेक्टर भी थे महमूद. (फोटो साभार:Movies N Memories/Twitter)

ये भी पढ़िए-15 Years of Nishabd: अमिताभ बच्चन ने 15 साल पहले मचा दिया था बवाल, इस वजह से विवादों में रही थी फिल्म

‘बॉम्बे टू गोवा’ के को-प्रोड्यूसर-डायरेक्टर भी थे महमूद

अमिताभ बच्चन के अंदर के डर को इस तरह बाहर लाने वाले महमूद इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी थे. ये फिल्म सुपरहिट हुई थी, उसके बाद तो अमिताभ बच्चन ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी.

Tags: Amitabh bachchan, Kishore kumar