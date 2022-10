‘बेनाम’ इकलौती फिल्म है जिसमें प्रेम चोपड़ा की आवाज बने कादर खान, अमिताभ बच्चन को कौन कर रहा था धमकी भरे फोन?

नई दिल्ली. फिल्मी दुनिया में तमाम किस्से-कहानियां भरे पड़े हैं. हर फिल्म की मेकिंग के दौरान बहुत कुछ ऐसा होता है,जिसे उस समय तो कम लेकिन बरसों बाद अधिक याद किया जाता है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और मौसमी चटर्जी (Moushumi Chatterjee), प्रेम चोपड़ा (Prem Chopra) और मदन पुरी स्टारर फिल्म ‘बेनाम’ (Benaam) भी एक ऐसी ही फिल्म है. थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म को रिलीज हुए 48 बरस बीत गए हैं, लेकिन इस फिल्म का एक किस्सा ऐसा है कि जिसे पढ़कर-सुनकर आज भी रोमांचित हो जाते हैं. साथ ही ये भी पता चलता है कि अपनी फिल्म को सफल बनाने के लिए निर्माता-निर्देशक कितने पापड़ बेलते हैं.

18 अक्टूबर 1974 में रिलीज हुई फिल्म ‘बेनाम’ मशहूर लेखक अल्फ्रेड हिचकॉक के नॉवेल ‘द मैन हू न्यू टू मच’ (The Man Who Knew Too Much) पर आधारित थी. ये इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें प्रेम चोपड़ा के लिए कादर खान ने वॉयस ओवर किया था. अब आप सोच रहे होंगे दोनों ही मशहूर विलेन अपनी आवाज के लिए प्रसिद्ध हैं, फिर ऐसा क्यों किया गया? तो चलिए आपको बताते हैं ऐसा करने की वजह.

अमिताभ को कौन कर रहा था फोन ?

अमिताभ बच्चन, मौसमी चटर्जी के साथ प्रेम चोपड़ा भी लीड रोल में थे. इस फिल्म की कहानी में अमिताभ को किसी अनजान नंबर से फोन कॉल आते रहते हैं. फोन करने वाला अमिताभ को धमकी देता है. ये कॉल कौन कर रहा है, पूरे समय सस्पेंस बना रहता है और आखिर में इस राज से पर्दा उठता है. चूंकि पूरा सस्पेंस आवाज पर ही था, लिहाजा मेकर्स खलनायक यानी धमकी भरे फोन करने वाले शख्स की पहचान छिपाना चाहते थें.

सस्पेंस बरकरार रखना चाहते थें नरेंद्र बेदी

फिल्म के डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने विलेन की पहचान छिपाने के लिए एक तरकीब निकाली और प्रेम चोपड़ा की जगह कादर खान की आवाज का इस्तेमाल किया. डायरेक्टर चाहते थें कि आखिर तक सस्पेंस बना रहे. कहते हैं कि सिनेमाघर में बैठे दर्शक पूरे समय अंदाजा लगाते रहे थे कि आखिर फोन करने वाला है कौन? क्योंकि प्रेम चोपड़ा की आवाज से लोग परिचित थे, इसीलिए कादर खान से वॉयस ओवर करवाया गया था.

दर्शकों से की गई थी खास अपील

इतना ही नहीं फिल्ममेकर्स ये भी चाहते थे कि सिनेमाघर में फिल्म देखकर अपने घर जाने वाला दर्शक इस सस्पेंस का खुलासा बाहर जाकर ना करे. इसके लिए हर शो में दर्शकों से गुजारिश की जाती थी. बकायदा एंड प्लेट में लिख कर आता था ‘प्लीज डोंट रिवील The End’.

शरत सक्सेना की डेब्यू फिल्म

नरेंद्र बेदी की फिल्म ‘बेनाम’ से ही अमिताभ बच्चन के साथ शरत सक्सेना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म ने 48 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन किया था. इस फिल्म में एक फेमस गाना है ‘मैं बेनाम हो गया’, जिसे नरेंद्र चंचल ने गाया था. इस फिल्म की सफलता के बाद कन्नड़ में भी रीमेक बनाया गया था.

