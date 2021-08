अमिताभ बच्चन किस सच्चाई को सिद्ध करने की कर रहे हैं बात, लिखा- हर रोज करोड़ों फोटो अपलोड होती हैं

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का हर काम करने का ढ़ंग निराला है तभी तो उन्हें महानायक का दर्जा मिला है. इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘चेहरे’ (Chehre) का प्रमोशन करने में जुटे हैं. बिग बी आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म के प्रोमो शेयर कर रहे हैं. अमिताभ का प्रमोशन करने का ढ़ंग भी निराला है. 27 अगस्त को रिलीज होने वाली ‘चेहरे’ में उनके साथ इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और अन्नू कपूर (Annu Kapoor) भी हैं. अमिताभ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ ऐसा लिखा कि उनका पोस्ट वायरल होने लगा है.

अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फोटो शेयर कर ट्वीट किया, ‘T 4001-सोशल मीडिया पे हर रोज तकरीबन 300 मिलियन फोटोज अपलोड होती है! सच्चाई है! सिद्ध करने की जरूरत है ?

‘चेहरे’ फिल्म का ट्रेलर भी आउट हो गया है. फिल्म के ट्रेलर को भी अमिताभ ने शेयर कर लिखा ‘-एक ऐसा गेम जहां हर कोई शक के घेरे में हैं जब तक दोषी साबित न हो जाए’.

T 4000 – An unusual game where everybody is a suspect until proved guilty! #ChehreTrailer out now

Watch #Chehre in cinemas on 27th August.#FaceTheGame@emraanhashmi @anandpandit63 #RumyJafry @annukapoor_ @Tweet2Rhea @krystledsouza pic.twitter.com/maOPLQuy0w

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 17, 2021