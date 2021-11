Do Anjaane: 45 साल पहले जब रेखा की इस हरकत से चिढ़ जाते थे अमिताभ बच्चन, बाद में बन गया किस्सा

45 Years Of Do Anjaane: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और रेखा (Rekha) ने पहली बार फिल्म ‘दो अनजाने’ (Do Anjane) में काम किया था. तब इन्हें भी कहां पता था कि ये मुलाकात जीवन भर इनका पीछा नहीं छोड़ेगी. दुलाल गुहा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अमिताभ-रेखा के अलावा प्रेम चोपड़ा (Prem Chopra) , उत्पल दत्त, ललिता पवार, प्रदीप कुमार और मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) का कैमियो था. 26 नवंबर 1976 में रिलीज हुई इस फिल्म में रेखा और अमिताभ वाकई एक दूसरे से अनजाने थे. लेकिन शूटिंग सेट पर दोनों के बीच कुछ ऐसी केमिस्ट्री बनी कि दर्शकों को ये जोड़ी पसंद आने लगी.

अमिताभ से मिल रेखा का नजरिया बदल गया था

रेखा-अमिताभ बच्चन भले ही बरसों से साथ काम ना कर रहे हों लेकिन इनका नाम गाहे-बेगाहे एक दूसरे के साथ जोड़ ही दिया जाता है. कहते हैं कि इनका रिश्ता कुछ ऐसा ही है कि सिर्फ आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल पढ़ लिया करते थे. इन्हें भी तो नहीं पता था कि ‘दो अनजाने’ फिल्म सेट पर हुई मुलाकात के बाद पूरी जिंदगी के लिए एक दूसरे का नाम जुड़ जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली फिल्म में दोनों एक दूसरे के साथ सहज थे. रेखा ने सिमी ग्रेवाल के शो पर बताया था कि ‘दो अनजाने’ की शूटिंग के वक्त मैं सीनियर थी लेकिन ‘दीवार’ फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद अमिताभ का नाम फिल्म इंडस्ट्री में छा गया था. कुछ उनकी सफलता की कहानी का असर था कि सेट पर अमिताभ को देख मैं इस कदर नर्वस हो जाती थीं कि अपने डायलॉग्स भूल जाती थीं’. अमिताभ की पर्सनैलिटी से रेखा बहुत प्रभावित थीं. उन्होंने कहा था कि ‘मैं अमिताभ जैसे शख्स से कभी नहीं मिली, उनमें बहुत-सी खूबियां हैं. अमिताभ से मिलने के बाद मेरे सोचने का नजरिया ही बदल गया था’.

रेखा ने अपने फिल्म करियर में कई हिट फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ की हैं. (फोटो साभार news18)

रेखा की हरकत से चिढ़ जाते थे अमिताभ बच्चन

वहीं लेखक-पत्रकार यासिर उस्मान की बुक ‘रेखा : द अनटोल्ड स्टोरी’ में लिखा है कि ‘दो अनजाने’ के सेट पर रेखा टाइम से नहीं आती थीं. इससे अमिताभ बच्चन काफी चिढ़ जाते थे. एक दिन उन्होंने रेखा से कहा कि वे सेट पर टाइम से आया करें और अपनी शूटिंग को सीरियसली लें. अमिताभ ने कुछ इस अंदाज में कहा कि रेखा ने उनकी बात मान ली. काम के प्रति अमिताभ की लगन और उनका व्यवहार रेखा को इतना पसंद आया कि उनकी अमिताभ से अच्छी दोस्ती हो गई.

अमिताभ ने दी थी रेखा संग रिश्तों पर सफाई

हालांकि इनकी दोस्ती के चर्चे कम अफेयर के खूब हुए. शादीशुदा अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ नाम इस कदर जुड़ा कि लाख सफाई देने के बाद आज भी इनके रिश्तों को लेकर चर्चा हो ही जाती है. यूं तो रेखा के मामले पर अमिताभ चुप्पी साधे रहते हैं लेकिन एक बार सिमी ग्रेवाल के ही शो में अपने रिलेशनशिप पर खुल कर बोले थे. बात 1998 की है, अमिताभ से इंटरव्यू के दौरान जब सिमी ग्रेवाल ने पूछा कि रेखा को लेकर अफवाहें क्या आपको परेशान करती हैं ?

45 साल पहले आई थी फिल्म ‘दो अनजाने’. (फोटो साभार:Movies N Memories/Twitter)

मैंने इन आरोपों का बहुत सामना किया-अमिताभ

इस सवाल के जवाब में अमिताभ बच्चन ने कहा था, ‘नहीं मैंने इन आरोपों का बहुत सामना किया है. लेकिन कुछ आरोप बेहद बेहूदा थे. कुछ ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि मैं उनके साथ रहने लगा हूं. कुछ का ये भी दावा था कि उनके पास उस घर की तस्वीरें भी थीं जहां मैंने उन्हें रखा था. तो फिर ऐसी बातों के बारे में क्या कहें जो महज मजाक से अधिक कुछ नहीं हैं. वो मेरा घर है जहां मेरी फैमिली रहती है. मेरे माता-पिता रहते हैं. मैं उनकी देखभाल करता हूं. ये बहुत संवेदनहीन बात है कि बिना किसी सच्चाई के बिना किसी जांच पड़ताल के मीडिया मुझ पर इस तरह के आरोप लगाए. मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए कि आपने हम दोनों को कब साथ में देखा था कि आपको इस तरह की बातें करने का इशारा मिला’.

