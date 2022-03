इरफान खान (Irrfan Khan) इंडस्ट्री को वो एक्टर रहे, जिनके साथ काम करने के बाद शायद ही उन्हें कोई उन्हें भूल पाया होगा. साल 2020 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहकर अपने लाखों फैंस के साथ उन सेलेब्स की आंखों को भी नम किया, जिनके साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की थी. कहते हैं जब इंसान दुनिया से चला जाता है तब उसकी यादें बार-बार भावुक कर देती हैं. हाल ही में बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने को-स्टार इरफान खान को याद कर इमोशनल (Amitabh Bachchan becomes emotional after remembering Irrfan Khan) हो गए. उन्होंने अपने को स्टार को याद करते हुए उनके बेटे बाबिल को खत (Amitabh Bachchan wrote a letter to Irrfan Khan son Babil) लिखा है.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और इरफान खान (Irrfan Khan) ने साल 2015 में फिल्म ‘पीकू’ (Piku) में साथ काम किया है. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) भी उनके साथ नजर आई थीं. बिग बी को हाल ही में इरफान की याद आई तो उन्होंने उनके बेटे बाबिल को खत लिखा और कहा कि दोस्‍ती मौत से बढ़कर होती है. बाबिल ने अमिताभ बच्चन द्वारा लिखे खत को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

अमिताभ बच्चन ने खत में क्या लिखा?

अमिताभ बच्चन ने इरफान खान के बेटे को ये खत 17 मार्च 2022 को लिखा है. ये लेटर एक खूबसूरत लेटरहेड वाले पेपर पर प्रिंट किया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन के दस्तखत हैं. इस खत में उन्होंने अपने दिल की बातों को लिखा हैं. उन्होंने लिखा- ‘मेरे प्यारे बाबिल जीवन क्षणिक है और मृत्यु विशाल, लेकिन दोस्ती मौत से बढ़कर है. जो यादें एक बार अजीज लोगों के साथ बन जाती हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है. कभी हम उन्हें हंसी-मजाक में याद करते हैं, कभी खुशी में याद करते हैं तो कभी गम में याद करते हैं. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हमें उनसे जोड़कर रखती हैं. आपके पिता एक महान शख्सियत थे. जिन लोगों के संपर्क में इरफान आए, वो सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं. उनकी याद बहुत आती है.’

बाबिल ने स्टा स्टोरी पर शेयर किया खत

बाबिल ने इस खत को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है. खत के आखिर में उन्होंने बाबिल, उनकी मां सुतापा सिकदर और उनके छोटे भाई अयान को अपना अभिवादन भेजा.

दुर्लभ कैंसर से पीड़ित थे इरफान खान

आपको बता दें कि साल 2018 में इरफान खान को इस बारे में पता चला था कि वे न्यूरोएंडोक्राइन नाम के दुर्लभ कैंसर की चपेट में आ गए हैं. तभी से उनका इलाज चल रहा था. पहले लंदन में उनका इलाज चला इसके बाद वे भारत वापस आ गए. 29 अप्रैल, 2020 को इरफान ने अंतिम सांस ली थी.

