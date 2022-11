Puneeth Rajkumar: कन्नड़ अभिनेता को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, कहा- 'दिल छू लेती थी उनकी स्माइल'

मुंबई. दिवंगत कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) आज भी अपने फैंस के दिलों में जिंदा हैं. पिछले साल अक्टूबर में उनके निधन ने पूरे मनोरंजन जगत को गमगीन कर दिया था. पुनीत की डॉक्यूमेंट्री जीजी (Gandhada Gudi) हाल ही रिलीज हुई है. डॉक्यूमेंट्री को लेकर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है. उनके इस वीडियो पर पुनीत की पत्नी अश्विनी ने आभार व्यक्त किया है.

सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में अमिताभ दिवंगत कलाकार पुनीत पर बात करते नजर आ रहे हैं. अमिताभ के अनुसार, ‘पुनीत पर भूतकाल में बात करना मुश्किल है. पुनीत बेहतरीन कलाकार थे और सबसे अच्छी बात उनकी स्माइल थी. वे अपनी स्माइल से ही लोगों से जुड़ जाया करते थे.’ अमिताभ ने यह भी बताया कि वे पुनीत को बचपन से जानते थे. अमिताभ के इस दिल छू लेने वाले वीडियो में पुनीत की झलक भी दिखाई दे रही है.

ಶ್ರೀ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Thank you for your gracious words and overwhelming gesture @SrBachchan sir.

We are humbled by your expression.#DrPuneethRajkumar #GandhadaGudi #GGMovie #PowerInU pic.twitter.com/M5wSDtwN1J

— Ashwini Puneeth Rajkumar (@Ashwini_PRK) November 9, 2022